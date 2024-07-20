HTC關最後一間店！最強手機不只蝴蝶機　眾狂讚這系列：顛峰之作

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貼文一出，不少網友留言都提到HTC Desire系列，紛紛直呼「用過啊，全盛時期的初代Desire」、「Desire當時最頂」、「我也用過Desire，以前真的猛」、「我現在還有一支HTC Desire HD服役中啊」、「股價1600的顛峰之作Desire」、「Desire、Butterfly都用過，那時候真的是潮流先驅」。
HTC Desire系列
HTC Desire系列最初於2010年5月4日正式發布，除了外型新穎，在硬體上更搭載新版HTC Sense服務與Android 2.1作業系統及高效能1GHz Snapdragon處理器，同時還支援Adobe Flash，在當時引起極大風潮，更讓許多消費者開始進一步認識HTC。
《NOWnews今日新聞》記者也實際使用過HTC Desire 826款式，搭載5.5吋1080P Full HD觸控螢幕以及1920x1080pixels螢幕解析度，耐用度極高，使用約2至3年仍可順暢使用，毫無當機情形，記者換新機後，Desire 826即使放置超過5年，仍可以開機使用。
而Desire系列一路推出到2022年，最新機型為Desire 22 pro，主打連接元宇宙功能，用戶可透過沉浸式VR眼鏡輕鬆連線配對，盡情探索虛擬世界，也可透過手機螢幕投影，即時串流影音內容，將手機化身為虛擬巨幕劇院。官網顯示Desire 22 pro售價為1萬1990元台幣，不過目前已全數售完。