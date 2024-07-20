直擊／高爾宣台上脫了「下半身被水柱狂射」！比基尼辣妹濕身嗨爆
由本色音樂主辦的「本色祭」在20、21日一連2天在桃園陽光劇場開唱，首日陣容有張震嶽、高爾宣、頑童MJ116、美秀集團、兄弟狠色（BSB）等，一天就吸引1.2萬人入場。稍早高爾宣出場時現場更是瞬間嗨爆，他才剛唱完2首歌，就已經全身濕透，他也將原來穿在外面襯衫脫掉，身上只剩一件吊嘎，但粉絲仍不斷高喊「脫掉」，還有人拿著水槍專攻他的下半身，台下也可以看到許多比基尼辣妹跟著音樂搖擺。
記者朱祖儀／桃園報導
高爾宣一登場隨即帶來〈Everybody Bounce〉、〈Good Evening〉，台下粉絲都跟著音樂搖擺，也有人拿著水槍對著他狂射，沒多久他就全身濕透，也將外面的襯衫外套脫掉。但觀眾仍不打算放過他，還是不斷喊著脫掉，他反擊笑說，「等等射爆你們」，這時許多人拿水槍對著他的下半身狂射，他也急喊「不要射我XX」。
這此之前，本色祭陣容裡唯一的樂團「美秀集團」，也帶來夯曲〈我要你愛〉，前奏一出全場立刻沸騰，他們笑稱沒想到舞台那麼大，也很遺憾因為樂器的關係沒辦法玩水，但狗柏依舊大呼，「有水就是好玩！」唱到〈放屁〉中段張震嶽現身合體，原來他們2年前本來有機會在高雄巨蛋合作演出，但因疫情延期後最終取消，如今終於有機會開箱當初一起練團的曲目，讓他們都非常興奮！
驚喜的是，在他們演唱最後一首歌〈擋一根〉之前，張震嶽突然說「下一首歌肯定忘詞，但沒有關係，因為今天有人幫忙」，此時暫時演出的團員修齊意外現身，雖然修齊並沒有演唱，「今天只負責玩水槍」，但已經讓台下粉絲非常激動。