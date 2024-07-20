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直擊／高爾宣台上脫了「下半身被水柱狂射」！比基尼辣妹濕身嗨爆

▲高爾宣在台上把外套脫掉，台下比基尼辣妹嗨翻，還有觀眾不斷喊「脫掉」，並拿水槍對著他的下半身狂射。（圖／本色音樂提供）
▲高爾宣在台上把外套脫掉，台下比基尼辣妹嗨翻，還有觀眾不斷喊「脫掉」，並拿水槍對著他的下半身狂射。（圖／本色音樂提供）

記者朱祖儀／桃園報導

由本色音樂主辦的「本色祭」在20、21日一連2天在桃園陽光劇場開唱，首日陣容有張震嶽、高爾宣、頑童MJ116、美秀集團、兄弟狠色（BSB）等，一天就吸引1.2萬人入場。稍早高爾宣出場時現場更是瞬間嗨爆，他才剛唱完2首歌，就已經全身濕透，他也將原來穿在外面襯衫脫掉，身上只剩一件吊嘎，但粉絲仍不斷高喊「脫掉」，還有人拿著水槍專攻他的下半身，台下也可以看到許多比基尼辣妹跟著音樂搖擺。

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高爾宣一登場隨即帶來〈Everybody Bounce〉、〈Good Evening〉，台下粉絲都跟著音樂搖擺，也有人拿著水槍對著他狂射，沒多久他就全身濕透，也將外面的襯衫外套脫掉。但觀眾仍不打算放過他，還是不斷喊著脫掉，他反擊笑說，「等等射爆你們」，這時許多人拿水槍對著他的下半身狂射，他也急喊「不要射我XX」。

▲台上水柱狂噴，台下比基尼辣妹嗨翻。（圖／讀者提供）
▲▼台上強力水柱狂噴讓歌迷降溫，台下可以看到有比基尼辣妹。（圖／讀者提供）
▲台上水柱狂噴，台下比基尼辣妹嗨翻。（圖／讀者提供）
這此之前，本色祭陣容裡唯一的樂團「美秀集團」，也帶來夯曲〈我要你愛〉，前奏一出全場立刻沸騰，他們笑稱沒想到舞台那麼大，也很遺憾因為樂器的關係沒辦法玩水，但狗柏依舊大呼，「有水就是好玩！」唱到〈放屁〉中段張震嶽現身合體，原來他們2年前本來有機會在高雄巨蛋合作演出，但因疫情延期後最終取消，如今終於有機會開箱當初一起練團的曲目，讓他們都非常興奮！

驚喜的是，在他們演唱最後一首歌〈擋一根〉之前，張震嶽突然說「下一首歌肯定忘詞，但沒有關係，因為今天有人幫忙」，此時暫時演出的團員修齊意外現身，雖然修齊並沒有演唱，「今天只負責玩水槍」，但已經讓台下粉絲非常激動。

▲暫停演出的修齊（右）突然現身，讓粉絲嗨翻。（圖／本色音樂提供）
▲暫停演出的修齊（右）突然現身，讓粉絲嗨翻。（圖／本色音樂提供）

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