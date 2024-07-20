直擊／頑童合體「瘦子突道歉」！急喊：下次不會了 台下觀眾嚇傻
由本色音樂主辦的本色祭20日、21日在桃園陽光劇場登場，去年因觀眾射水，總共損失16支麥克風，包括其他設備總共600萬元，不過本色音樂堅持舉辦，這次賺進了7位數。而本次壓軸登場的頑童MJ116一出場隨即連唱好幾首歌，把氣氛催到最高點，瘦子更拿出自備的高檔水槍，但沒想到因為水槍射擊力道太強，他急忙對著台下觀眾道歉。
記者朱祖儀／桃園報導
頑童MJ116一出場便開唱〈速命道〉、〈兵法〉、〈走跳〉3首連發，現場觀眾無不高舉雙手一起搖擺，瘦子也高喊，「去年有來的可以舉個手嗎？希望每一年本色的老鄉們都可以聚在一起玩，再次見到大家真的非常開心，你們還是一樣機車，都沒有變！」大淵則高喊，「你們準備好要開戰了嗎？」接著他們也興奮地與觀眾大玩水仗，場地的水柱也幾乎完全不停歇地狂噴，加上十位辣妹舞者登場，氣氛炸裂到不行。
這次瘦子為了演出，還特別買了3000多元的高檔水槍，他剛登台就興奮拿出自備水槍攻擊台下觀眾，不過隨後發現射出來的水柱太強，瘦子便馬上道歉，表示「想說沒這麼大就直接射他的臉，不好意思，我下次不會了，會瞄準一點」。另外，大淵也笑說和台下觀眾有點過節，「我下午有跟他們（觀眾）結怨，大家下午好像還沒有醒，現在看到瘦子跟小春全瘋了。」
而最後雖然觀眾沒有如願看到瘦子裸上身，但頑童總共準備12首歌，還有首唱新歌〈Champagne Shower〉，誠意滿滿，最後壓軸演唱經典歌曲〈辣台妹〉便落幕，瘦子因為隔天還有個人演出，下台前也興奮高呼「再次謝謝大家，我們明天見！」