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中華藍和菲律賓爭冠！「雙林」缺陣　圖齊坦言：壓力最大的一場球

▲中華藍明天挑戰身材高大、實力出眾的菲律賓，圖齊透露球隊會全力以赴，但也坦言「這會是壓力最大的一場球」。（圖／中華籃協提供）
▲中華藍明天挑戰身材高大、實力出眾的菲律賓，圖齊透露球隊會全力以赴，但也坦言「這會是壓力最大的一場球」。（圖／中華籃協提供）

記者黃建霖/新北報導

威廉瓊斯盃倒數第二天的賽事落幕，菲律賓和中華藍隊是僅有的兩支7勝0敗的球隊，明天兩隊將要來爭奪男子組冠軍。上一次中華隊將冠軍留下是在2004年由「黃金世代」組成的中華白隊辦到的。明天挑戰身材高大、實力出眾的菲律賓，圖齊透露球隊會全力以赴，但也坦言「這會是壓力最大的一場球」。

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林秉聖、林庭謙缺陣　中華藍對菲律賓有苦戰

今天對澳洲的比賽，中華藍有多名球員缺陣，圖齊賽後受訪時表示，林秉聖和林庭謙可能在明天繼續缺陣，「具體傷情不談，但他們明天應該是沒辦法出賽的，陣中少了他們兩個可能會比較艱難，他們對球隊的貢獻非常大。但我也相信近期球隊的整合，相信現有的球員可以彌補他們的位置和工作。」

菲律賓可說是本屆瓊斯盃最強的球隊，雖然他們世界盃主力陣容中的大多數球員沒來，但Rhenz Abando、Kiefer Ravena這些能在日本職籃打亞洲外援的好手都在陣中，實力不可小覷。

菲律賓3號以上佔據優勢　圖齊：壓力最大的一場球

圖齊認為，中華隊在後場方面可以和菲律賓抗衡，但3號以上的位置，身形就明顯劣勢，「我們1-2號差距不大，但3到5號他們的球員身材巨大，你可以看到麥卡洛他是4號身材，但在這支球隊可以打到3號。」

儘管如此，明天中華藍隊有機會睽違20年再次幫地主隊留下冠軍，全隊勢必會努力奮戰，「明天的這一場比賽可能是壓力最大的一場球，菲律賓是這次瓊斯盃實力最強的球隊，我們的策略和計畫需要更周全，教練團得幫助球隊更快地進入到比賽中，讓球員達到我們的要求。」

「我覺得球員會準備好進行這場比賽，我相信經過三個禮拜的訓練，大家都準備好了，上了場一定會毫無保留，會全心全力的打這場比賽，大家將會盡全力爭搶50-50機會的球，他們會處理好任何的比賽狀況，他們將會用這樣的方式打好40分鐘的比賽。」圖齊最終如此總結道。

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