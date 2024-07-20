高雄原民市集超清涼！巨無霸金煌芒果挫冰免費吃

高市府原民會今（20）日在蓮池潭意象廣場舉辦「米啊炸Miaca’原住民假日市集」活動，7月場次主打清涼商機及原鄉金煌芒果。於現場促銷50盒金煌芒果，更開放100個名額免費吃巨無霸金煌芒果挫冰，看到充滿芒果、芒果青、愛玉、小米、紅藜、八寶等原汁原味的巨大剉冰，現場民眾超興奮，立刻排起超長隊伍，大朋友、小朋友吃著冰品直說超好吃！
記者陳美嘉／高雄報導
現場除了金煌芒果促銷活動，芒果青親子DIY體驗，攤商也都祭出一日限定活動，如原民美食攤位、環保杯可折抵5元、果乾買10送1、原民手工藝品享多項折扣優惠，每攤位限量發送消費券，消費滿100元即可獲得50元消費券一張，吸引民眾到市集消費。
高雄市桃源區區長杜司偉表示，桃源區是全台金煌芒果產量最多的地區，邀請市民朋友來原產地購買，而下週六、日桃源區舉辦「桃源天籟 原音再現」百人八部合音活動，推廣布農族群文化及金煌芒果。杜司偉提到，前日榮獲世界合唱大賽3金1銀的尼布恩、寶來國中及嘎呼拉斯合唱團的成員，大多是桃源區的孩子，若對族群文化有興趣的市民朋友，歡迎民眾踴躍參與。
高雄市原民會主委阿布斯表示，今日活動開場由南島大溪地藝術工作室帶來熱情的南島草裙舞，曼妙舞姿炒熱現場氣氛，巨無霸金煌芒果挫冰的魅力無法擋，希望帶給大家美好的夏日消暑體驗。再接下來8至11月的第三個禮拜六，還會持續舉辦米啊炸Miaca’原住民假日市集活動，歡迎市民朋友踴躍參與。