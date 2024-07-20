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為奧運加油！2024總統府音樂會熱血應援　破萬人齊聚喊台灣加油

▲「2024總統府音樂會─自由之力」20日晚間在兩廳院藝文廣場登場，日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊應邀訪台共襄盛舉，帶來精彩表演。（圖／文總提供）
▲「2024總統府音樂會─自由之力」20日晚間在兩廳院藝文廣場登場，日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊應邀訪台共襄盛舉，帶來精彩表演。（圖／文總提供）

記者陳郁柔／台北報導

由總統府與文化總會共同主辦的「2024總統府音樂會─自由之力」於今（20）日19時至21時在兩廳院藝文廣場登場。為了響應在即的巴黎奧運，總統府音樂會首度結合奧運賽事舉行，活動由滅火器、阿跨面、鄭宜農等歌手帶來21首加油歌，熱血氛圍吸引現場觀眾大合唱。總統賴清德忍不住一同哼唱陳明章、許景淳所演出的〈伊是咱的寶貝〉，帶頭為奧運選手們應援，現場氣氛感動。

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今日活動剛開場就立刻坐滿人，不少民眾站立在活動外圍共同欣賞，現場破萬人潮擠滿兩廳院廣場，線上更有破百萬人收看，共同應援。文化總會秘書長李厚慶表示，為呈現台灣多元豐富的文化，活動規劃跨領域、跨國界的內容，台灣的文化實力吸引了跨世代的觀眾線上線下共同聆聽，讓台灣人聚一起，共同為巴黎奧運加油。

直播時網友互動熱烈，各組演出者都有死忠粉絲在線上守候，有觀眾分享，這次演出歌曲包含台灣多種語言，呈現多元文化；阿跨面與舞者FORMOSA CREW演出多組地板動作，網友紛紛留言表示「太帥」、「地板已發燙」；潘麗麗演唱的〈心肝寶貝〉則有網友留言說這首演唱讓人「想念媽媽了」。

滅火器演唱的〈海島冒險王〉、〈長途夜車〉也讓網友喊運動結合這兩首歌太感人，「眼睛出汗了」。更有眼尖的觀眾發現，舞台視訊背景搭配的是多組運動選手的圖像，讚活動安排用心。壓軸演出的拍謝少年、三牲獻藝與『拚場』電氣神將更被網友比擬為台灣版變形金剛、賽博宮廟，文化力十足。

相當受到矚目的沖繩西原高校演出熱血動漫歌曲〈Aidoru〉，並與世新大學啦啦隊共演〈阿修羅ちゃん〉，高難度動作不僅讓現場頻頻驚呼，網路留言區也刷一排「好青春熱血」，感受出遠道而來的日本朋友與台灣夥伴建立的好默契。

文總特別感謝協辦單位外交部、教育部、文化部、原民會、客委會，以及贊助單位中華電信、第一銀行、台灣啤酒、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、合庫銀行、彰化銀行、中華郵政，有大家的支持，團結共同為奧運台灣好手加油。

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