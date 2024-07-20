為奧運加油！2024總統府音樂會熱血應援　破萬人齊聚喊台灣加油

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直播時網友互動熱烈，各組演出者都有死忠粉絲在線上守候，有觀眾分享，這次演出歌曲包含台灣多種語言，呈現多元文化；阿跨面與舞者FORMOSA CREW演出多組地板動作，網友紛紛留言表示「太帥」、「地板已發燙」；潘麗麗演唱的〈心肝寶貝〉則有網友留言說這首演唱讓人「想念媽媽了」。
滅火器演唱的〈海島冒險王〉、〈長途夜車〉也讓網友喊運動結合這兩首歌太感人，「眼睛出汗了」。更有眼尖的觀眾發現，舞台視訊背景搭配的是多組運動選手的圖像，讚活動安排用心。壓軸演出的拍謝少年、三牲獻藝與『拚場』電氣神將更被網友比擬為台灣版變形金剛、賽博宮廟，文化力十足。
相當受到矚目的沖繩西原高校演出熱血動漫歌曲〈Aidoru〉，並與世新大學啦啦隊共演〈阿修羅ちゃん〉，高難度動作不僅讓現場頻頻驚呼，網路留言區也刷一排「好青春熱血」，感受出遠道而來的日本朋友與台灣夥伴建立的好默契。
文總特別感謝協辦單位外交部、教育部、文化部、原民會、客委會，以及贊助單位中華電信、第一銀行、台灣啤酒、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、合庫銀行、彰化銀行、中華郵政，有大家的支持，團結共同為奧運台灣好手加油。