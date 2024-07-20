沒退選！夏威夷州長稱拜登29日將出席募款活動 拜登陣營再籲團結
美國總統拜登（Joe Biden）即將退選的傳聞不斷，還有報導稱拜登的幾項競選籌款活動已被擱置，不過拜登陣營重申會選到底，稱拜登下週結束新冠隔離後就會投入競選活動，首先可能會前往喬治亞州和德州，然後下週三將與來訪的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會唔，夏威夷州長也透露拜登將會出席29日的募款活動，種種跡象似乎說明拜登陣營仍在為大選奮戰。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，夏威夷州長格林（Josh Green）透露已安排好7月29日在麻薩諸塞州的一場募款活動，還找來知名脫口秀主持人大衛萊特曼（David Letterman）現場主持，拜登與第一夫人吉兒都會現身。報導指出，這也意味著拜登的競選活動仍在穩步推進，拜登陣營用實際行動證明募款活動仍在按計畫進行。
另外，根據《Axios》報導，拜登的競選主席狄龍（Jen O’Malley Dillon）告訴拜登競選團隊的工作人員「不要看新聞」，因為新聞上的內容不是「真實的世界」。狄龍是想藉此替團隊打氣，再次呼籲團結，要工作人員別因為傳聞分心，繼續前進，繼續戰鬥，多去接觸真實世界中的選民。
然而，呼籲拜登退選的聲浪並未停止，根據《CNN》報導，民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）週六表示，拜登需要「做出一項重大的決定」。這是民主黨人常見的說法，雖然拜登已經說了很多次要選到底，但他們還是認為拜登「需要做一個決定」。
沃倫更進一步指出，賀錦麗（Kamala Harris）已經準備好挺身而出，認為曾擔任檢察官的賀錦麗若在大選中對決「重罪犯」川普，會是一個很有利的對比。