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踢贏韓國！國際少運會　新北男女跆拳道金牌全包、寫隊史海外最佳

▲2024國際少年運動會 新北市永和國中林立羽奪得跆拳道女子59公斤級金牌 右至左 新北「城市代表」副秘書長張其強、林立羽、楊雋希教練。（圖／市府提供）
▲2024國際少年運動會 新北市永和國中林立羽奪得跆拳道女子59公斤級金牌 右至左 新北「城市代表」副秘書長張其強、林立羽、楊雋希教練。（圖／市府提供）

記者廖聿偉/綜合報導

臺灣運動強項之一的跆拳道，在2024墨西哥國際少年運動會表現精彩，新北女孩永和國中林立羽，在女子59公斤級比賽中，殺出重圍，首先為臺灣拿下一面金牌，興奮的披著新北市旗繞場一圈，隨後中平國中周泰盛，在68公斤級，先是踢下強敵南韓，又在決賽過關斬將，再為臺灣奪得第二面金牌，激動地當場與教練許雋希抱在一起，這次新北代表隊，在跆拳道項目中，共有兩位選手出賽，雙雙贏得金牌，得牌率百分之百，不但是歷年來最好成績，更是難以突破的一項紀錄。

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主辦單位並邀請新北「城市代表」(City Representative)也就是新北市府副秘書長張其強，為金牌選手頒獎，新北小選手更和教練，一起拿著國旗，在會場留下珍貴的勝利畫面。

新北市今年共有18位（年紀分為12-15歲）選手，參加由墨西哥萊昂市主辦的2024國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG），在包括田徑、游泳、跆拳道及網球等四個競賽項目中，與全世界近60個城市選手較勁，共奪得11金6銀8銅，總計25面獎牌，創下隊史海外奪牌最好紀錄，侯友宜市長除立即連線墨西哥，恭賀小朋友的精采表現，更鼓勵小朋友，要在國際場合，多認識好朋友，場上全力以赴，場外玩得開心。

中華隊創下隊史海外奪牌最好紀錄

體育局長洪玉玲強調，今年在墨西哥的比賽，小選手不但克服了墨西哥萊昂的高原環境氣候，更憑藉精湛的技術和良好的心理素質，拿下25面獎牌，創下新北ICG隊史上的海外奪牌紀錄，尤其當新北小將們站上頒獎臺時，感受到他們喜悅與自豪，也為新北的體育增光添彩，更要感謝所有教練們的辛苦付出，他們都是幕後的真正英雄。

除了跆拳道拿下雙金外，光榮國中徐靖閔、林口國中劉彧絜、丹鳳高中曾子筠及明德高中林子婕再次組隊，以48秒96拿下4x100公尺女子接力金牌，另外，佳林國中許棟樑在標槍項目擲出54公尺79成功摘金，其餘男子1500公尺、女子400公尺、跳高、跳遠、鉛球等項目表現精彩，田徑種類選手共奪6金4銀2銅；在游泳方面，新北小將表現也不俗，來自新泰國中林芷妍個人進帳5面獎牌，分別拿下50、100公尺仰式金牌、50、100公尺蝶式銀牌及男女混合4*100公尺銅牌，林芷妤則奪得200公尺蝶式銅牌，蔡詠翎200公尺混合式銅牌，男子組林口國中蘇柏陵則奪400公尺自由式金牌，新泰國中吳瑞宇蛙式50公尺、100公尺及200公尺銅牌；男女混合4*100公尺接力由林芷妍、林芷妤、蘇柏陵及吳瑞宇共同組隊勇奪銅牌。

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