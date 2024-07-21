踢贏韓國！國際少運會　新北男女跆拳道金牌全包、寫隊史海外最佳

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新北市今年共有18位（年紀分為12-15歲）選手，參加由墨西哥萊昂市主辦的2024國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG），在包括田徑、游泳、跆拳道及網球等四個競賽項目中，與全世界近60個城市選手較勁，共奪得11金6銀8銅，總計25面獎牌，創下隊史海外奪牌最好紀錄，侯友宜市長除立即連線墨西哥，恭賀小朋友的精采表現，更鼓勵小朋友，要在國際場合，多認識好朋友，場上全力以赴，場外玩得開心。
中華隊創下隊史海外奪牌最好紀錄
體育局長洪玉玲強調，今年在墨西哥的比賽，小選手不但克服了墨西哥萊昂的高原環境氣候，更憑藉精湛的技術和良好的心理素質，拿下25面獎牌，創下新北ICG隊史上的海外奪牌紀錄，尤其當新北小將們站上頒獎臺時，感受到他們喜悅與自豪，也為新北的體育增光添彩，更要感謝所有教練們的辛苦付出，他們都是幕後的真正英雄。
除了跆拳道拿下雙金外，光榮國中徐靖閔、林口國中劉彧絜、丹鳳高中曾子筠及明德高中林子婕再次組隊，以48秒96拿下4x100公尺女子接力金牌，另外，佳林國中許棟樑在標槍項目擲出54公尺79成功摘金，其餘男子1500公尺、女子400公尺、跳高、跳遠、鉛球等項目表現精彩，田徑種類選手共奪6金4銀2銅；在游泳方面，新北小將表現也不俗，來自新泰國中林芷妍個人進帳5面獎牌，分別拿下50、100公尺仰式金牌、50、100公尺蝶式銀牌及男女混合4*100公尺銅牌，林芷妤則奪得200公尺蝶式銅牌，蔡詠翎200公尺混合式銅牌，男子組林口國中蘇柏陵則奪400公尺自由式金牌，新泰國中吳瑞宇蛙式50公尺、100公尺及200公尺銅牌；男女混合4*100公尺接力由林芷妍、林芷妤、蘇柏陵及吳瑞宇共同組隊勇奪銅牌。