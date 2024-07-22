要買到便宜日圓已不易！專家估再貶破160機率不大 最新換匯教戰
日圓兌美元止貶回升，一度衝破156價位，目前拉回至157價位，加上新台幣兌美元也貶，日圓兌新台幣換匯價也回升至「0.21字頭」，甚至一度來到0.2128元。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日圓低點已成功守住，即便美元彈升，日圓要回貶到160以上機率不大，想再換到便宜日圓不容易，建議「擇時」進場，這月底7月29日可能是較好進場時機點。
記者顏真真/綜合報導
陳有忠分析，由於上周美國公布最新通膨數據比預期低，加上美國聯準會（Fed）發布相對較鴿派的言論，美元、美債雙雙回跌 ，美元指數跌破104，日本央行也伺機而動，在7月11日進場阻貶日圓，市場估計日本央行砸了超過6兆日圓，才讓日圓在162止跌，並回升至155價位。
不過，隨著美元重新站上 104，日圓兌美元也拉回至157價位，市場也關注日圓還會繼續貶嗎？陳有忠預估，日圓兌美元要回貶到160以上機率不大，主要是川普再當選美國總統機率升高，對美元不利，因此，即便美元轉強，也是跌深反彈， 日圓月線反壓區在159.7，現在反彈到季線157.5，因此，日圓低點已過，「日圓空襲警報解除」。
也因此，陳有忠說，要再換到便宜日圓不容易，不論是日圓換匯還是投資需求，可以趁日圓回貶時進場，尤其月底出口商有實質拋匯需求，新台幣匯價相對有撐，像7月29日那周也是不錯的進場時機點。至於日圓是否還會大幅回升，就要看美元臉色，在市場預期美國9月可能降息之下，日圓年底前有機會回升至150兌1美元。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。