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6孩童「集體衝出斑馬線」！司機按喇叭遭嗆：快滾　離譜畫面曝光

▲近日一名計程車司機行經台北市大安區時，卻遇到6名小朋友集體衝出斑馬線過馬路的情況，引起討論。（圖/爆料公社）
▲近日一名計程車司機行經台北市大安區時，卻遇到6名小朋友集體衝出斑馬線過馬路的情況，引起討論。（圖/爆料公社）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣近年交通安全問題備受討論，其中「行人地獄」的事蹟層出不窮，也因此加強了相關法規的開罰。然而，近日一名計程車司機行經台北市大安區時，卻遇到6名小朋友集體衝出斑馬線過馬路的情況，讓他立刻鳴按喇叭示警，沒想到此舉卻遭路人嗆聲「快滾啦」！讓他感到非常無奈，其影片也引發廣大迴響。

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一名計程車司機在臉書社團「爆料公社」上傳影片，當時她駕車行經大安區安和路一段，結果在一個路口時，突然看到有一群孩童衝出，在斑馬線上飛奔過馬路，於是他立刻停下車停讓，並且按了幾聲喇叭示意。

前前後後在司機停下後，一共有6個孩童衝過斑馬線，甚至本來後面還有孩童要衝出，老師見司機按喇叭之後，才急忙擋下小朋友。但司機按喇叭此舉卻引起另一名男子不滿嗆：「叭什麼東西啦」、「快滾啦」等語，讓司機氣得大罵：「小孩子不可這樣跑」、「小孩子不是這樣帶的啦！」

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▲司機在停下車停讓之後，陸陸續續一共有6名孩童飛奔斑馬線過馬路，司機認為太危險「按喇叭示警」，結果遭路人嗆聲。（圖/爆料公社）
該名駕駛無奈表示：「我不懂哪家大人有辦法接受自己小孩子這樣衝過馬路，我這個喇叭是因為小孩子這樣子很危險才按的，並不是因為不想停讓，小孩子本來就應該教他們安全的過馬路，不是這樣直接用衝的，而且這條路是六線道耶？今天我不按這個喇叭，對向車完全看不到情況下，是不是很可能出意外，我是出於想警示這樣子的行為很危險才按喇叭。」

駕駛也痛批「就算小孩子不懂，不應該這樣衝出來，但大人也應該要懂，影片我也是很清楚已經有停讓的動作，那些檢討我按喇叭的人，不要覺得別人家小孩死不完，希望那些高道德標準的人一生平安，完全不知道自己錯在哪裡，真的有夠離譜。」

貼文曝光後，不少網友紛紛力挺表示「這種老師才是真的離譜.....六線道就算要禮讓行人，也請整隊好一起帶過去好嗎」、「不叭等出事再來一哭二鬧嗎？汽車駕駛明顯有禮讓，有眼睛都知道是在說不要突然跑出來，尤其是小孩非常危險」、「影片小孩老師完全沒在管，真的太扯」、「很危險耶！撞到真的來不急！老師不是應該整隊一起過馬路嗎？」

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▲孩童已經飛奔上斑馬線，後方老師才急急忙忙要追趕，讓網友覺得實在太離譜。（圖/爆料公社）
孩童過馬路危險多！專家示警：大人務必緊盯在旁

事實上，過去靖娟兒童安全基金會就多次宣導：「9成兒童交通事故，都是發生在過馬路時，家長千萬不能大意」，尤其是2到5歲孩子正是自主意識很強，且具行動能力，穿越道路時一定要緊抓住孩童手腕或者有人帶領。

靖娟兒童安全基金會也表示，像是2歲至5歲的孩童常常「人來瘋」，若一不注意，可能就會衝出馬路，不僅危及自身安全，也影響他人用路安全，因此孩童過馬路大人一定務必緊盯在旁，也要教導小孩遵守交通規則概念。雖然影片中小孩過馬路有走「斑馬線」，但一旁的老師卻讓孩童獨立行動，甚至在六線道馬路奔跑，實屬非常危險，一但發生憾事，恐怕後悔都來不及了！

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