美國隊差點就輸南蘇丹！黃金陣容為何打得掙扎？詹皇點出重要原因

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集訓時間短 美國男籃還在磨合
賽後James表示比起一場大勝，他更喜歡這種充滿競爭的比賽，至少他們通過考驗了。在檢討球隊問題時他說：「我們會變得越來越好的，我們只在一起打了不到兩周，而他們已經集訓了數月。球隊打得不錯，大家都很有韌性，最終我們逆轉取勝。」
事實上，每一屆美國隊都是任務徵召式的為了一個短期賽事而聚集一群菁英球員，與其他國家長期培訓一群特定球員作為國家隊主力不同，他們在時間相近的兩個比賽的陣容經常完全不一樣。
以去年FIBA世界盃和今年的巴黎奧運美國男籃代表隊比較，可發現大部分人選幾乎都更換過了，其中因素有很多，美國男籃必須考慮NBA大牌球星的意願，要將這一群億萬富翁聚集在一起將近一個月，本身就是困難的。
美國隊熱身賽苦戰 Curry：要打出防守
美國男籃今天外線28投7中，三分球表現不佳，而且球隊該有的防守也沒有展現出來，今天4節的失分分別是26分、32分、18分和24分，讓南蘇丹打得太過舒服，使得自己陷入險境。
Curry也意識到這一點，並提醒全隊：「如果我們打不出我們的特點，我們可能就會輸球，而我們的特點就是防守。我們明白如果能打出好的防守，我們擁有贏球所具備的所有條件，不管誰在場上，我們能整場比賽都壓倒對手。」
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