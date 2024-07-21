川普批台搶走美晶片產業　英媒：台灣憑實力主宰半導體沒理由放棄

不只「換登」！川普副手范斯要拜登直接下台　連對付賀錦麗也有招

▲美國副總統賀錦麗被認為是「換登」後最有可能接任參加競選的人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗被認為是「換登」後最有可能接任參加競選的人選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

距離美國總統大選只剩不到半年，總統拜登在首場大選辯論表現不佳後陷入「換登」風波，如今又確診隔離在家，黨內要他退下陣的聲浪再度湧現，而對手共和黨也不放過這個「痛打落水狗」的機會，副總統候選人范斯（J.D. Vance）不僅喊話拜登該退出競選，還要他下台以示負責。

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美國政治媒體《Axios》報導提到，目前美國總統、民主黨總統候選人拜登因為確診新冠肺炎正在德拉瓦州住處休養，儘管外頭盛傳的民主黨內欲「換登」的傳聞不間斷，拜登與競選團隊仍強調「不會退選」，並表示預計下週就可重回到競選活動。

不過前總統川普副手范斯則將砲火從拜登的競選資格，上綱至質疑是否具備擔任總統的能力，范斯稱現階段每個人都在鼓勵或逼宮拜登退出今年的總統大選，卻沒人叫他辭去總統職務，「如果他現在選不了總統，那他也當不了總統，現在就應該做好下台準備。」

報導指出，本週末共和黨總統候選人搭檔川普與范斯前往關鍵搖擺州密西根造勢，副總統賀錦麗（Kamala Harris）則是繼續努力舉行募款活動，避免金主們因為對拜登失去信心而抽斷金根，然而週末期間黨內愈來愈明顯的風向仍是拜登將做完這一任期並且聽從眾人之言選擇退選。

▲美國共和黨總統、副總統候選人川普與范斯首度同台參加競選造勢，第一站就選在關鍵搖擺州密西根。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨總統、副總統候選人川普與范斯首度同台參加競選造勢，第一站就選在關鍵搖擺州密西根。（圖／美聯社／達志影像）
至於取代拜登的人選，目前賀錦麗則是被民主、共和2黨認為最有可能接班者，《紐約時報》報導就提到，川普陣營早在辯論會過後就開始準備針對賀錦麗的選戰打擊策略，甚至在賓州暗殺事件發生前就有所準備，例如投放針對性廣告、研究其政策弱點民調等。

另一方面，《紐約時報》也取得部分民主黨幕僚的觀點，認為在非裔選民的認同上，賀錦麗確實具有足夠吸引力，同時又比拜登能夠在墮胎議題方面激起選民熱情，而賀錦麗身為前檢察官的歷練，也具備相當條件與官司纏身的川普進行言詞辯駁。

然而直到目前為止，賀錦麗仍多次表明會力挺拜登參選到底，民主黨內大佬、前眾議院院長裴洛西也表態希望能公開讓眾人都有參選接棒的機會，無意「直接欽點」賀錦麗出面接下這個重責大任，避免再度讓共和黨取得把柄。

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