台積電報喜不敵川普保護費說！台股單週挫千點　靜待美超級財報周

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三大法人動向方面，本週僅有投信堅守買方，持續加碼台股322.57億元，外資與自營商雙雙減碼台股，外資單週賣超1666.18億元，該金額為4月22日當週以來最大，自營商也同步調節602.48億元，為今年來單週合計賣超最高金額，三大法人本週大舉減持台股1946.09億元。
針對本週的大幅回檔，PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，AI推升台股評價，同時帶動台股結構性轉變，有利於市場給予台股更高的評價面，但因為目前評價面快速衝高，且融資餘額維持高水位，在18日跳空開低且跌破月線之後，短線上回檔整理機會高；下週關注美股特斯拉、IBM、德州儀器、微軟、Alphabet、Meta、英特爾財報與市場展望，是否能提振多頭信心。
黃新迪指出，美國共和黨總統候選人前總統川普本週接受外媒訪問時，提出台灣晶片代工廠限縮美國本土晶片業務發展，並強調台灣應付保護費以交換美方護衛，導致市場樂觀情緒迅速降溫，晶圓龍頭大廠樂觀數據也未能提振多頭氣勢，不過，外資法人認為，國際資金調節並非對基本面不信任，而是降低地緣政治的不確定因子。
黃新迪分析，統計資料顯示，截至2024年7月中旬，全球970家上市科技類股中，美國522家企業拿下近8成的市值規模，而台廠上游供應鏈不僅有利於美國科技產業加速發展，更是科技龍頭企業提供技術優化方案以提升產業競爭力的長期夥伴。
他表示，包括AI核心晶片設計技術、雲端供應商，甚至是終端電子器材，美國皆穩坐產業龍頭角色，台廠先進製程晶片代工技術則能加速美國科技產業發展的有力後盾。
黃新迪認為，相較於海外廠的較高人事成本與較低產能，加上整體供應鏈的齊全度偏弱，台廠晶圓代工最大的優勢除了專注技術研發，更著重於高階製程廠穩守台灣為主的策略，透過在地完整產業鏈提升整體效能與降低成本支出，保有台廠晶圓代工廠在技術上與毛利空間持續放大的彈性，以利持續提升資本支出於技術研發。