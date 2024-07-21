履歷照成找工作絆腳石？10大NG行為曝 過度修圖、手機自拍都上榜
畢業季自5月下旬開跑，截至目前已有不少企業收到社會新鮮人的履歷，yes123求職網特地進行「企業評價Z世代畢業生調查」，針對履歷照的調查結果，企業認為新鮮人投履歷仍有不少毛病需要改進，揭露最受不了的「10大NG履歷照」。
記者鄭妤安/台北報導
yes123求職調查企業認為的「NG履歷照」排行，在可複選的情況下，前5名分別是，「經過特效處理、過度修圖」（46.6%）、「用手機自拍，臉部不清楚」（45.3%）、「非大頭照，改放全身生活照」（44.3%），以及「拍照時，穿著邋遢」（36.8%）、「拍照時，裝可愛、耍帥的表情」（32.3%）。
第6至第10名則分別為，「背景複雜，干擾主體本人」（31.2%）、「照片衣著暴露（露乳溝、秀肌肉）」（28.1%）、「以卡通、玩偶圖或風景圖，取代照片」（26.9%），以及「放沙龍藝術照」（24.4%）、「墨鏡照」（23.2%）。
此次調查發現，有高達九成八的公司表示，新鮮人的履歷如果有附照片的話，會優先考慮通知面試。yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業除了「首重」履歷完整度，在尚未正式聯繫接觸前，更希望能先看到求職者的照片和自傳。
他建議，求職者在履歷表上，最好能上傳或貼上自己的個人照，減少被人資或用人主管在「快篩」時，立刻遭到剔除的風險，且履歷照以「臉部清晰」、「表情不搞怪」為最大原則，建議使用穿著正式服裝拍攝的「大頭照」為宜。