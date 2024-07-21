南蘇丹建國僅13年就打進奧運！差點讓美國隊受挫　擅長速度戰壓迫

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這場比賽南蘇丹在前兩節控制了場上節奏，利用速度進行壓迫，不但讓美國隊外線12投1中，同時自己命中了7記三分球。Steve Kerr受訪時表示，「這支球隊比我們迄今為止交手的球隊更快，上半場我們很難控制球，因此讓他們獲得了三分機會。我了解美國籃球，如果一支球隊能面對我們投進14記三分球，那說明他們有贏得比賽的機會。」
南蘇丹後衛Marial Shayok此役拿下25分命中6記三分球，Carlik Jones砍下15分11籃板和11助攻的大三元數據，曾在洛杉磯湖人效力的Wenyen Gabriel得到11分6籃板，南蘇丹繼去年FIBA世界盃之後，又打出讓世界經驗的水準。
南蘇丹走過內戰 2011年艱辛建國
南蘇丹建國之路充滿坎坷，1983年第2次蘇丹內戰爆發，戰爭斷斷續續打了22年，才簽署了《全面和平條約》。2011年，大約390多萬蘇丹南部登記選民在蘇丹國內外3000個投票站進行投票，投票持續7天。最終公投以98.83%通過，南蘇丹共和國於2011年7月9日成立，成為非洲第54個國家。
雖然成為一個國家的時間短暫，但南蘇丹在前NBA球員Luol Deng接任國家籃球聯合會主席後，國內籃球迅速發展並強盛起來，短短4年他們首次參加國際籃聯世界盃，並首次取得勝利，拿下世界盃非洲賽區唯一的奧運名額。
去年世界盃開賽之前，南蘇丹在FIBA官網的球隊實力榜上低於第21的中國大陸男籃，排在第22位，但最終他們打進奧運，如今衝擊美國，也說明這個國家的籃球正在高速發展中。
Steve Kerr主動攬責 檢討比賽
「我沒有很好地讓我們的球隊準備好這場比賽。」美國男籃總教練Steve Kerr賽後檢討時主動攬下責任，「我認為球隊沒有足夠了解對方的能力，這就是我的責任。」
兩屆奧運金牌得主LeBron James打出了今年夏天最好的一場比賽，他全場拿下25分6籃板6助攻。在比賽還剩下8秒時，他突破籃下左手上籃，帶領美國隊克服半場落後雙位數的劣勢，贏得了比賽的勝利。
但這仍是這個警訊，2021年，美國隊在拉斯維加斯舉行的一場熱身賽中輸給了另一支非洲國家奈及利亞，而這支南蘇丹陣中的NBA球員遠少於前者。那年夏天，美國隊在東京拿下金牌，但他們在熱身賽中遭遇了兩場失利，然後在奧運揭幕戰中輸給了法國隊。
Kerr坦言球隊這一場比賽有些放鬆警惕，也直言美國男籃和世界籃球的差距正在縮小，「奈及利亞在2021年拉斯維加斯的一場友誼賽中擊敗了我們，所以看到一支來自南蘇丹的球隊打得非常好、並三分手感火燙並不讓人驚訝，國際籃球比賽提升不少，但我覺得我們還是用自己的表現來控制比賽結果，而且打得和其他球隊一樣好，我仍然覺得我們應該用防守和努力來決定比賽結果。」
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