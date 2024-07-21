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美國隊對南蘇丹防守糟糕！Kerr第三節「冰先發」　激勵詹皇大爆發

▲總教練Steve Kerr在對南蘇丹的比賽下半場開始時，沒有讓自己的先發五人上場，而是改用另一組陣容以提升防守，這確實激勵了「詹皇」LeBron James和其他主力球員，促使他們完成逆轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲總教練Steve Kerr在對南蘇丹的比賽下半場開始時，沒有讓自己的先發五人上場，而是改用另一組陣容以提升防守，這確實激勵了「詹皇」LeBron James和其他主力球員，促使他們完成逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

巴黎奧運男籃熱身賽，美國隊以101：100險勝南蘇丹，雖然保下熱身賽全勝的紀錄，但顯然球隊不會為他們自己此役的表現感到滿意。總教練Steve Kerr在下半場開始時，沒有讓自己的先發五人上場，而是改用另一組陣容以提升防守，這確實激勵了「詹皇」LeBron James和其他主力球員，促使他們完成逆轉。

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詹皇發威　美國隊扭轉頹勢

南蘇丹在2011年才建國，這比LeBron James、Kevin Durant和Stephen Curry這3名老將進入NBA的時間都還要短，但無疑他們今天打出了讓人民感到驕傲的一場比賽。而另一方面，對於這支被期待以某種大勝的方式贏下奧運金牌的美國隊來說，讓南蘇丹這樣一支沒有球員在NBA中擔任主力的球隊給纏住，直到終場前才脫困，是不可接受的。

但詹皇拒絕讓美國隊在熱身賽嚐到失利的滋味，他全場攻下25分，從第三節末開始到第四節初打出一連串精彩的表現，幫助球隊轟出一波23：5的高潮，讀秒時刻還完成智勝上籃，拿走這一場比賽的勝利。

「你不能不給南蘇丹肯定（Don’t take nothing away from South Sudan）。」James賽後受訪時這樣說道，「他們打出了非常出色的籃球，這就是為什麼比賽是在場上獲勝的，而不是在紙上談兵。」

Kerr下半場「冰先發」　激勵詹皇爆發

當Kerr選擇在第三節一開始沒有讓James或其他先發球員回到場上時，後者顯然感到有些焦躁不安，這不是這位NBA名帥第一次用如此方式來給予球隊警醒，美國隊這一場比賽前兩節防守不穩，讓南蘇丹球員太多運球突破，對方半場投籃命中率達到57%，命中大量三分球。

「我認為我們球隊在半場結束時都感到羞愧，因為他們落後了對手多達14分。」Kerr如此說道，「我相信James對我在第三節沒讓他先發出戰感到不高興，但我確實認為當時另一組球員在防守方面做得很棒。我看了場下幾次，發現LeBron迫不及待地想要上場，他很聰明。」

▲美國男籃持續備戰即將到來的巴黎奧運，今（21）日則是迎來團隊第4場熱身賽，對手是非洲最年輕的國家南蘇丹，終場夢幻隊僅以101：100險勝。而根據中媒報導，如今有一個相當有趣的冷知識，那就是LeBron、Curry、Durant3大球星進入到NBA的時間，甚至比南蘇丹建國時間還長。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃持續備戰即將到來的巴黎奧運，今（21）日則是迎來團隊第4場熱身賽，對手是非洲最年輕的國家南蘇丹，終場夢幻隊僅以101：100險勝。而根據中媒報導，如今有一個相當有趣的冷知識，那就是LeBron、Curry、Durant3大球星進入到NBA的時間，甚至比南蘇丹建國時間還長。（圖／美聯社／達志影像）

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