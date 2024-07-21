美國隊對南蘇丹防守糟糕！Kerr第三節「冰先發」　激勵詹皇大爆發

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南蘇丹在2011年才建國，這比LeBron James、Kevin Durant和Stephen Curry這3名老將進入NBA的時間都還要短，但無疑他們今天打出了讓人民感到驕傲的一場比賽。而另一方面，對於這支被期待以某種大勝的方式贏下奧運金牌的美國隊來說，讓南蘇丹這樣一支沒有球員在NBA中擔任主力的球隊給纏住，直到終場前才脫困，是不可接受的。
但詹皇拒絕讓美國隊在熱身賽嚐到失利的滋味，他全場攻下25分，從第三節末開始到第四節初打出一連串精彩的表現，幫助球隊轟出一波23：5的高潮，讀秒時刻還完成智勝上籃，拿走這一場比賽的勝利。
「你不能不給南蘇丹肯定（Don’t take nothing away from South Sudan）。」James賽後受訪時這樣說道，「他們打出了非常出色的籃球，這就是為什麼比賽是在場上獲勝的，而不是在紙上談兵。」
Kerr下半場「冰先發」 激勵詹皇爆發
當Kerr選擇在第三節一開始沒有讓James或其他先發球員回到場上時，後者顯然感到有些焦躁不安，這不是這位NBA名帥第一次用如此方式來給予球隊警醒，美國隊這一場比賽前兩節防守不穩，讓南蘇丹球員太多運球突破，對方半場投籃命中率達到57%，命中大量三分球。
「我認為我們球隊在半場結束時都感到羞愧，因為他們落後了對手多達14分。」Kerr如此說道，「我相信James對我在第三節沒讓他先發出戰感到不高興，但我確實認為當時另一組球員在防守方面做得很棒。我看了場下幾次，發現LeBron迫不及待地想要上場，他很聰明。」
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