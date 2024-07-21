一粒跳代表作！大巨蛋變「粒保樂園2.0版」 一排女神助攻葉保弟
一粒（趙宜莉）為台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」人氣成員，今年3月以高冷外貌和仙氣，以及幫球員葉保弟跳應援舞竄紅，IG追蹤數2個月暴增300倍。中華職棒明星賽昨（20）日在台北大巨蛋開打，葉保弟上場時，一粒和其他隊的女孩站一排跳成名作，網友大呼：「葉保弟太幸福了吧！」
記者楊穎軒／綜合報導
葉保弟6局下上場代打，這時熟悉的旋律響徹大巨蛋，代表6隊的啦啦隊女孩林襄、秀秀子、李多慧、奶昔、邊荷律、一粒、小蛙、Julia、恬魚、籃籃、楊妮可、Yuri、少少、詩詩等人，甚至還有歌手鼓鼓，紛紛跳起葉保弟應援舞，加上部分觀眾也起身跟著跳，讓現場氣氛隨之沸騰。
不過葉保弟沒多久就被3球三振出局，球迷還作勢對投手報以噓聲，十分逗趣，最後9局下葉保弟再度上場，這次他特別等自己的應援曲跳完才開打，還在場上小秀舞技，然而，全場3萬多人的集氣似乎沒有奏效，葉保弟最終以4球遭到三振。
大巨蛋首次上演「粒保樂園2.0版」，網友紛紛留言：「我等了一晚上就是等這個大場面」、「我好想去現場參與喔」、「一堆一線啦啦隊跳葉保弟，太幸福了吧」、「可以看到各家啦啦隊跳這首，葉保弟算成功了」、「真的有夠洗腦，一堆人跟著跳」、「用一首應援曲，團結了全台灣！」