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「小羊哥」林正明驟逝！曾率能仁奪4冠　將學生的人品擺在第一位

▲曾擔任過HBL能仁家商與SBL裕隆納智捷籃球隊總教練的「小羊哥」林正明(右1)，今(21)日凌晨傳出因病過世享壽63歲不幸消息，令外界相當震驚。而他生涯曾率領HBL能仁家商奪下4座冠軍金盃，並培養出陳盈駿、游艾喆、高錦瑋、林俊吉等控衛好手。（圖／啟程國際運動行銷提供）
▲曾擔任過HBL能仁家商與SBL裕隆納智捷籃球隊總教練的「小羊哥」林正明(右1)，今(21)日凌晨傳出因病過世享壽63歲不幸消息，令外界相當震驚。而他生涯曾率領HBL能仁家商奪下4座冠軍金盃，並培養出陳盈駿、游艾喆、高錦瑋、林俊吉等控衛好手。（圖／啟程國際運動行銷提供）

記者陳品翔/綜合報導

曾擔任過HBL能仁家商與SBL裕隆納智捷籃球隊總教練的「小羊哥」林正明，今（21）日凌晨因病過世，享壽63歲，消息傳出震驚各界，尤其是昨日林正明還在個人社群平台上祝賀好友生日，未料今日就傳出遺憾消息。而林正明生涯曾率領HBL能仁家商奪下4座冠軍金盃，並培養出陳盈駿、游艾喆、高錦瑋、林俊吉等控衛好手，這些好手現在也都是中華隊的常客，林總教練對於現今台灣籃壇的貢獻也是功不可沒。

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林正明長年深耕基層　生涯曾率能仁奪4冠

前男籃國手林正明退役後長年深耕基層，雖曾一度接下超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的執行教練一職，但最終仍選擇回歸學生籃球。林正明生涯在HBL能仁家商帶兵超過15年，並幫助球隊2度完成2連霸，也培育出不少台灣頂尖籃球人才，包含目前台灣男籃主控陳盈駿、即將挑戰日本職籃B.League的後衛游艾喆、控衛新星高錦瑋、林俊吉等球員，都是他一手培養出來的好手

林正明的兒子眾所皆知，是目前正在中國大陸CBA發展的好手林庭謙，目前他效力於天津榮鋼先行者隊，林庭謙也是近年來中華男籃在國際賽的主力球員之一，得分能力相當出眾，今年也代表中華藍隊參戰瓊斯盃，不過因小腿傷勢關係出賽機會並不多，目前僅出賽2場。而不久前裕隆總教練張學雷同樣傳出因病過世消息，短短兩個多月內台灣籃壇接連兩名教頭過世，也留給外界滿滿感嘆。

現能仁教練李正豪透露　前幾天還有跟林正明聯絡

而根據《中央社》報導，現任能仁家商籃球隊總教練李正豪透露，前幾天還有跟林正明保持聯絡，他的聲音聽起來也很正常，「他這幾天都住家裡，沒有到醫院，只是昨天很不舒服掛急診，結果狀況急轉直下，就是現在這個情況。」

李正豪也表示，對林正明最印象深刻的是他把學生教導好，告知他們做人處事的道理，「他常說球可以打不好，但做人一定要擺第一，未來我也會把這股精神傳承下去。」

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