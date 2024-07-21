蔡依林大陸開唱突遮住臉「30秒唱不出聲」！歌迷台下狂吼原因曝光
天后蔡依林（Jolin）近來在中國大陸展開巡迴演唱會，唱到多首經典歌曲，都可以聽到台下歌迷跟著合唱。不過20日到合肥開唱，當她演唱到〈假裝〉時，把麥克風遞向歌迷，本來想聽歌迷合唱的聲音，不過她發現粉絲似乎因為情緒太激動，好幾段都走音，甚至有人是用吼著唱歌的，她當場忍不住掩面狂笑，根本唱不下去。事後有歌迷上傳這段畫面，便笑說這是「蔡依林和歌迷吵架現場」。
記者朱祖儀／綜合報導
蔡依林當天唱到〈假裝〉時，只見她頭戴粉紫色大波浪長捲假髮，還穿著一身細肩帶亮片貼身開衩禮服，看起來非常性感又有氣質。而歌曲節奏一下，也能聽到歌迷隨即跟著合唱，蔡依林也將麥克風對著觀眾，想要帶動氣氛，不料似乎有些觀眾唱得太忘我，歌聲全都跑調，讓蔡依林聽了忍不住用手遮著臉大笑。
蔡依林後來想努力平復情緒，更試圖拿起麥克風準備繼續唱，但一聽到歌迷的聲音她又忍不住狂笑，還直接笑到彎腰，過了大約30秒才終於順利抓到音準開唱。許多網友看到後笑說，「我周圍唱得挺齊的，還以為姐被感動了，結果是忍不住笑了」、「我以後聽這首歌再也沒有悲傷的感覺」、「感覺蔡依林自己都找不到調了」、「一開始真的聽不出來是什麼歌，這調跑了十萬八千里」。
近來蔡依林在大陸開唱，也傳出不少故事。一名網友就分享，最近入住當地飯店，突然收到有工作團隊私訊，表示希望整個團隊都住在同層樓，因此詢問他是否願意換房間。該網友表示，當下不知道對方是誰，但因為他並不介意此事，只覺得是一樁小事就答應了，沒想到第2天就收到團隊的謝禮，是蔡依林的演唱會門票，這才知道原來是蔡依林的工作團隊，忍不住直呼「感受到Jolin團隊滿滿的真誠和禮貌」。