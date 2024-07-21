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安樂死座艙將啟用！用一次「台幣650元」　執行長認：已經在排隊

▲近期瑞士團體「最後的避難所」（The Last Resort）宣布，「自助式安樂死」膠囊座艙有望在幾個月內於瑞士首度使用。（圖／翻攝The Last Resort）
▲近期瑞士團體「最後的避難所」（The Last Resort）宣布，「自助式安樂死」膠囊座艙有望在幾個月內於瑞士首度使用。（圖／翻攝The Last Resort）

記者潘毅／綜合報導

安樂死議題在近年廣泛受到關注，更因道德層面的疑慮，在世界多數國家仍是禁忌議題。不過近期瑞士團體「最後的避難所」（The Last Resort）宣布，「自助式安樂死」膠囊座艙有望在幾個月內於瑞士首度使用，能夠讓人自行結束生命，使用一次收費更是驚人的20美元（約新台幣650元）。

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瑞士團體推出自助式「安樂死膠囊」！10分鐘內完成無痛離世

據了解，「最後的避難所」在2019年時，就曾在威尼斯設計節亮相這款「自助式安樂死」膠囊座艙Sarco，採用3D列印製成，外型有點類似科幻電影中常見的睡眠艙。這個座艙採取灌入氮氣逐漸排出氧氣的方式，讓使用者在艙內缺氧身亡，過程約10分鐘就能結束，使用一次費用則暫定為20美元（約新台幣650元）。

▲Sarco膠囊座艙採3D列印製成，外型有點類似科幻電影中常見的睡眠艙。（圖／翻攝The Last Resort）
▲Sarco膠囊座艙採3D列印製成，外型有點類似科幻電影中常見的睡眠艙。（圖／翻攝The Last Resort）
Sarco膠囊座艙在使用時，可以在完全無醫療監督下，讓當事人自行結束生命。使用者在關上艙門時，需要透過螢幕回答一系列問題，包括身分驗證、所在地點，以及確定按下按鈕後的結果，才會開始執行安樂死流程，程序相當嚴謹。

Sarco膠囊座艙有望在2024年內正式啟用。「最後的避難所」執行長魏勒特（Florian Willet）坦言，目前已經有人在排隊等待使用這款膠囊，「在缺氧狀態下進入永恆的睡眠，我無法想像會有比其更美的離世方式」。

▲Sarco膠囊座艙2024年版本的內部模樣。（圖／翻攝The Last Resort）
▲Sarco膠囊座艙2024年版本的內部模樣。（圖／翻攝The Last Resort）
雖然「最後的避難所」認為，Sarco膠囊座艙合乎瑞士當地的法律，也就是允許協助自殺（assisted suicide）並符合當事人自己動手了結生命的前提，不過瑞士西南部瓦萊邦（Wallis）已下令禁用，其他邦仍持保留態度。

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