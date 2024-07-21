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新鮮人找工作常被打槍？求職網：近1成企業批評自傳0分

▲Yes123求職網近日公布社會新鮮人履歷出現的NG行為，各大企業今年平均給新鮮人的自傳打了49.8分的低分，且甚至有近1成的企業認為目前收到的自傳內容是「0分」。（圖／擷取自Pixabay）
▲Yes123求職網近日公布社會新鮮人履歷出現的NG行為，各大企業今年平均給新鮮人的自傳打了49.8分的低分，且甚至有近1成的企業認為目前收到的自傳內容是「0分」。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

Yes123求職網近日公布社會新鮮人履歷出現的NG行為，其中，個人基本資料不完整奪冠。另外，有高達99.2%的企業指出，新鮮人假如自傳寫得好，會優先考慮通知面試，各大企業今年平均給新鮮人的自傳打了49.8分的低分，且甚至有近1成的企業認為目前收到的自傳內容是「零分」。

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畢業季自5月下旬開跑，截至目前已有不少企業收到社會新鮮人的履歷，yes123求職網特地進行「企業評價Z世代畢業生調查」。截至7月上半月，合計有九成七的企業透露，今年收到的新鮮人履歷中，有89%為「曾經收到過，且面試過」，僅8.1%為「曾經收到過，但尚未面試過」。

企業主認為新鮮人履歷最NG的行為，在可複選狀況下，主要分別為個人基本資料不完整（67.1%）、未附照片（55.2%）、未附自傳（50.9%），以及應徵不同缺，都是同一封履歷，連應徵項目也沒改（49.1%），而履歷內容誇大不實（31.2%）也入榜。

另外還有像個人聯絡方式有誤（29.6%）、履歷內容出現錯字（22.8%）、未附工作或社團經歷（21.1%），以及未附技能或語言證照（19.8%）、未附外語履歷表（11.6%）等，也都是會讓資方感到不滿的NG履歷。

調查顯示，有高達99.2%的企業指出，新鮮人假如自傳寫得好，會優先考慮通知面試，自傳缺失排行榜中，以「套用既定範本，千篇一律」（54.4%）最讓企業主不滿，另外還包括看不出個人特色、優勢與強項（53.1%）、內容缺少對工作的想法（50.7%），以及搞錯重點，內容多描寫成長與求學背景，無關工作（37.3%），和內容缺少技能專長的描述（34%）。

調查中，各大企業今年給新鮮人的自傳打了49.8分，非但不及格，且低於去年的51.7分，其中甚至有9.1%的公司，覺得目前收到的自傳內容是「零分」，有8成的企業透露，在今年收到的履歷表當中，曾碰過新鮮人自傳空白。

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