因應輕颱「凱米」南市府超前部署 黃偉哲啟動防災整備
輕度颱風「凱米」（GAEMI）持續朝台灣靠近，預計最快明（22）日深夜發布海上警報，台南市府工務局，秉持市長黃偉哲「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，並配合市政府防颱因變措施，全力維護颱風期間的公共安全。工務局強調，已事先編組搶災車輛機具70多部，及搶災人員約150員待命，並成立防災應變LINE群組，以利即時應變處置，降低致災危險。
記者郭俊暉／台南報導
工務局表示，目前各在建工程加強進行工地防颱準備，其中針對容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程，確實檢視，並作好固定工地設施，及防汛措拖，排除阻礙水流，因應颱風可能的狀況。
對於建築工地，工務局同時通知建築開發商業、營造業等公會，加強建築物防颱準備，尤其塔式起重機、施工鷹架及相關設施，應加強固定作業，以防止發生意外。也請廣告物、樣品屋所有人作好檢查，防颱準備。若工地鷹架、圍籬或廣告物掉落或致災，將依建築法處罰行為人，呼籲民眾作好災情防範，共同保障安全。
另外，針對轄管公園、行道樹、路燈等，均加強巡檢，做好防颱相關維護工作，以免危害到民眾生命財產安全 。民眾若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，請撥打06-2155555專線或1999，24小時爲您服務。