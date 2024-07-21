《靈異教師神眉》全新動畫製作中！預計2025年播放 作者也超期待
日本動漫界持續吹著一股懷舊風潮！《靈異教師神眉》（地獄先生ぬ〜べ〜）今（21）日宣布將推出全新動畫，預計在2025年公開，官方網站、社群帳號以及第一波宣傳影片也在同日曝光，這天恰巧是主角「神眉」鵺野鳴介的生日，意義非凡的消息也讓全球粉絲更加期待這部文藝復興之作。
記者潘毅／綜合報導
今年10月份高橋留美子老師 的名作《亂馬1/2》新版動畫才剛要播出，緊接著另一部早期神作《靈異教師神眉》也在製作新版動畫中，並選在主角「神眉」鵺野鳴介生日7月21日這一天公布。官方也公開了原作真倉翔與繪製者岡野剛的寄語，表示動畫繪製技術隨著時代演進，五年三班的學生們也有了變化，敬請粉絲期待全新版本且具有相同魅力的「神眉」。岡野剛透露，全新動畫的計劃早在一年前就已經開始，對於能夠公開這個消息感到非常興奮，擔任「神眉」的聲優置鮎龍太郎也轉發了這個消息，並表達祝賀之意。
《靈異教師神眉》自1993年起在《週刊少年Jump》連載，1994年起推出漫畫單行本，至今總發行數量超過2,900萬本。劇情描述童守小學五年三班的新班導鵺野鳴介，他雖然外表普通，但左手戴著黑色手套，並談論妖魔鬼怪。隨著解決靈異事件，學生們逐漸發現這位老師的特殊身份。鵺野鳴介擁有能讓一切回歸虛無的「鬼手」，被小孩子暱稱為「神眉」，是全日本唯一能與惡靈、妖怪戰鬥的靈能力教師。為了保護學生們，神眉平時雖少根筋，但在關鍵時刻總能發揮超乎想像的戰鬥實力。
《靈異教師神眉》是全球動漫粉絲的童年回憶，朝日電視台曾在1996年時推出同名電視動畫共49集，並發行3集劇場版動畫與3集OVA。隨著最近的「文藝復興潮」，《靈異教師神眉》將於2025年開播，同步釋出預告與主視覺。原作真倉翔也表示：「能在令和時代有新動畫，我感到非常高興。隨著時代變遷，動畫也朝數位化進展，五年三班的孩子們設定也跟著現代化，請所有粉絲期待接下來的作品。」