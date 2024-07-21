拜登陣營「挺住」堅不退選！競選總幹事：大家不要看電視
美國總統拜登因辯論表現慘烈，近期遭黨內強力逼宮要求退選，面對「換登」聲浪頻傳，拜登陣營堅持不退。美國政治媒體《Axios》再度揭露，拜登的競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）在一場電話會議中向團隊成員表達，不要理會有線電視新聞上關於要求拜登退選的報導。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《Axios》報導，取得一段週五拜登陣營召開的全體員工電話會議，狄倫敦促工作人員不要關注那些要求拜登退位的報導，狄倫甚至指出，「不要一直看有線電視新聞」。
狄倫稱，「那不是真實世界，真實世界是那些支持我們的選民，那些與我們站在一起的代表，我們會因為這個組織而度過難關。」
此外，狄倫還向所有工作人員表達，拜登會持續參加這場競選，且是為了贏得勝利而戰。
不過，由於拜登近期確診Covid-19，狄倫也坦言，早上和拜登談過，聽起來狀況很糟糕，感覺不太舒服，「但他仍在工作，且專注於你們正在做的事情。」
狄倫聲稱，「總統聽到人們都在說，在這場競選中繼續前進，繼續戰鬥，我們需要你」，但這些聲音不會像電視上的人那樣大聲，最後再次要民眾別看有線電視新聞。