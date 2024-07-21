輸來一客、滿漢大餐！老饕「公認泡麵遺珠」是這碗　15元吃過著迷

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「隨緣真的超級好吃，完全不輸給葷食泡麵」、「只能說很多人看它是素食泡麵都沒吃過，所以銷量打不贏，隨緣真的沒有輸葷食泡麵」、「隨緣這一款連我日本朋友都超愛」、「隨緣吃好幾年了，已經是家裡常備品了」、「隨緣麻辣燙超級好吃！不敢相信是素食那種。」
味丹隨緣泡麵崛起評價超高！銷量輸葷食泡麵成遺珠
事實上，網友提到的這碗「隨緣泡麵」系列，其實就是「味丹企業」所出品的一個泡麵品牌，旗下還包括經典的味味A排骨雞麵、味味一品系列、雙響泡泡麵系列等。「隨緣泡麵」是以「葷食素食化」概念推出的產品，讓那些吃素的民眾，也能夠享受到多樣化口味的泡麵，因此在近幾年受到歡迎！
至於雖然在素食泡麵市場佔有一席之地，銷量卻在整體泡麵市場中年年無法進入前十名排行榜，最大原因還是因為許多葷食者，看到素食泡麵就已經有先入為主的觀念，深怕口味不合而選擇不購買，殊不知許多葷食者吃過之後都狂讚：「吃起來一點都沒有素食泡麵的感覺！」、「很後期才知道這碗泡麵！真的很厲害，造福吃素的人。」
隨緣泡麵試吃心得！多種口味每個都超推
《NOWnews》也是在今年才第一次購買「隨緣泡麵系列」嚐鮮，吃到「素肉骨茶湯麵」以及「素魷魚羹麵」兩種，在麵體表現上普通，沒有什麼新奇的特點，不過在湯的表現上，只能說讓人非常驚艷，尤其是素肉骨茶的湯，好喝程度贏過許多葷食肉骨茶泡麵，而魷魚羹的勾芡感也有做出來，雖然不是真的非常的濃稠，但以泡麵的水準來說已經是中上水準！
而仔細查看味丹企業的官網後發現，隨緣泡麵系列口味其實非常多，每一種都有其愛好者，記者試吃的只是冰山一角。同時也發現許多網購平台都有販售隨緣泡麵，袋裝最低5入只要75元，等於一包15元；而杯裝的則是12杯240元，等於一杯也只要20元，算是相當便宜！下回如果吃膩葷食泡麵的話，不妨嘗試隨緣泡麵，保證讓你對「素食泡麵」會有新的看法哦！
🟡素食泡麵「味丹隨緣」系列
📍袋裝口味：素魷魚羹麵/鮮蔬百匯/素肉骨茶/麻辣燙湯麵/韓式泡菜
📍杯裝口味：椎茸之味湯麵/麻辣燙湯麵
📍碗裝口味：泰式酸辣/塔香豬肉拌麵/椒香豆腐豬肉麵/鮮蔬百匯/沙茶豆腐湯麵/紅燒燉菇湯麵
📍網購價格：袋裝5入平均售價75元至79元/杯裝平均售價20元/碗裝平均售價27元至32元