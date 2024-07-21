台灣buffet「最強5家名單」！老饕吃過全認同　這間588元CP值太高

輸來一客、滿漢大餐！老饕「公認泡麵遺珠」是這碗　15元吃過著迷

▲台灣泡麵的品牌眾多，即便現在市面上進口許多國外的泡麵，本土老字號的「泡麵」依舊保持魅力，靠銷量說話。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣泡麵的品牌眾多，即便現在市面上進口許多國外的泡麵，本土老字號的「泡麵」依舊保持魅力，靠銷量說話。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣泡麵的品牌眾多，即便現在市面上進口許多國外的泡麵，本土老字號的「泡麵」依舊保持魅力，靠銷量說話！然而每年在泡麵榜單公佈時，熟悉的像是「滿漢大餐」、「統一肉燥麵」、「維力炸醬麵」、「來一客」等等，都是銷量榜單上的常客。不過近日就有網友討論「有沒有人也愛吃隨緣泡麵的？雖然是素食但還是超級好吃」貼文引起廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「家裡因為有人吃素，所以就算是泡麵能買素食的就買素食，隨緣這個系列是老牌子了，我們家也買好多年，最近又有出新口味，但我還是比較喜歡經典的椎茸，湯頭微甜且會散發出菇類的清香，油度也剛剛好，真心推薦給沒吃過素食泡麵的大家嚐鮮。」

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▲網友分享自己愛吃的泡麵「隨緣系列」，結果貼文獲得廣大迴響，不少老饕都愛不釋手。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「隨緣真的超級好吃，完全不輸給葷食泡麵」、「只能說很多人看它是素食泡麵都沒吃過，所以銷量打不贏，隨緣真的沒有輸葷食泡麵」、「隨緣這一款連我日本朋友都超愛」、「隨緣吃好幾年了，已經是家裡常備品了」、「隨緣麻辣燙超級好吃！不敢相信是素食那種。」

味丹隨緣泡麵崛起評價超高！銷量輸葷食泡麵成遺珠

事實上，網友提到的這碗「隨緣泡麵」系列，其實就是「味丹企業」所出品的一個泡麵品牌，旗下還包括經典的味味A排骨雞麵、味味一品系列、雙響泡泡麵系列等。「隨緣泡麵」是以「葷食素食化」概念推出的產品，讓那些吃素的民眾，也能夠享受到多樣化口味的泡麵，因此在近幾年受到歡迎！

至於雖然在素食泡麵市場佔有一席之地，銷量卻在整體泡麵市場中年年無法進入前十名排行榜，最大原因還是因為許多葷食者，看到素食泡麵就已經有先入為主的觀念，深怕口味不合而選擇不購買，殊不知許多葷食者吃過之後都狂讚：「吃起來一點都沒有素食泡麵的感覺！」、「很後期才知道這碗泡麵！真的很厲害，造福吃素的人。」

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▲隨緣泡麵雖然備受好評，不過在整體泡麵銷售市場中，仍然未能擠進前十名排行榜中！（圖/我愛全聯好物老實說）
隨緣泡麵試吃心得！多種口味每個都超推

《NOWnews》也是在今年才第一次購買「隨緣泡麵系列」嚐鮮，吃到「素肉骨茶湯麵」以及「素魷魚羹麵」兩種，在麵體表現上普通，沒有什麼新奇的特點，不過在湯的表現上，只能說讓人非常驚艷，尤其是素肉骨茶的湯，好喝程度贏過許多葷食肉骨茶泡麵，而魷魚羹的勾芡感也有做出來，雖然不是真的非常的濃稠，但以泡麵的水準來說已經是中上水準！

而仔細查看味丹企業的官網後發現，隨緣泡麵系列口味其實非常多，每一種都有其愛好者，記者試吃的只是冰山一角。同時也發現許多網購平台都有販售隨緣泡麵，袋裝最低5入只要75元，等於一包15元；而杯裝的則是12杯240元，等於一杯也只要20元，算是相當便宜！下回如果吃膩葷食泡麵的話，不妨嘗試隨緣泡麵，保證讓你對「素食泡麵」會有新的看法哦！

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▲隨緣泡麵的強項就是湯頭，每一款湯頭都非常有特色，連吃葷食的人吃過都愛上！（圖/我愛全聯好物老實說）
🟡素食泡麵「味丹隨緣」系列
📍袋裝口味：素魷魚羹麵/鮮蔬百匯/素肉骨茶/麻辣燙湯麵/韓式泡菜
📍杯裝口味：椎茸之味湯麵/麻辣燙湯麵
📍碗裝口味：泰式酸辣/塔香豬肉拌麵/椒香豆腐豬肉麵/鮮蔬百匯/沙茶豆腐湯麵/紅燒燉菇湯麵
📍網購價格：袋裝5入平均售價75元至79元/杯裝平均售價20元/碗裝平均售價27元至32元


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