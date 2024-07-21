黑狗慘遭膠帶封嘴！好幾天沒進食「傷口見骨」 新北動保處出手了
令人心疼的遭遇！樹林區柑園路日前發生了一起令人痛心的犬隻受虐案，一隻可憐的黑色狗狗，被發現遭到膠帶纏繞嘴巴，導致吻部上下見骨，傷勢嚴重。新北市政府動保處接獲通報後，立即派員前往救援，將黑狗送至毛寶貝醫療中心進行急救。經獸醫師細心醫療，並配合高壓氧治療，這隻小黑狗終於在數日後慢慢康復。如今正期待有愛心的民眾前來認養。
記者潘毅／綜合報導
動保處表示，小黑犬在被救援成功時，嘴巴仍纏繞著膠帶，但牠仍不忘對救援牠的動保員蘇裕隆搖尾示好，這一幕讓人心碎不已。當小黑犬被送到毛寶貝醫療中心時，牠已經多日未進食，傷口寬大到無法直接縫合。獸醫師胡茲雅首先為其輸液並注射消炎藥劑，隨後配合高壓氧療程，迅速提升其體內組織含氧量，消除水腫等症狀。僅僅五天後，小黑犬的傷口便結痂，現在已經可以開放認養。
而針對本次虐狗案，動保處動員大量人力，調閱了救援地附近的監視器，並訪問了周邊居民，誓要找出這起殘忍行為的兇嫌。如果您對案情有所了解，請致電1959協助破案。
動保處獸醫師李建沛表示，通常犬隻在遭受如此虐待後，會對人類產生不信任感，但這隻小黑犬並沒有因為這次的可怕經歷而對人類心生排斥。相反地，牠在康復期間，用心記下了每一位動保處同仁的面孔，並努力在毛寶貝醫療中心康復。繼前任毛寶貝醫療中心的守護犬小黃找到溫暖的家後，我們由衷期待小黑犬也能早日遇到有緣人，給牠一個溫暖的家。
新北市政府動保處呼籲廣大民眾，千萬不要因犬隻吠叫吵鬧而使用膠帶綑綁這種殘忍手段，將違反動保法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。違反者將依動保法第25條第1款，處以2年以下有期徒刑或拘役，並科罰新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。民眾若發現動物受虐情形，請立即致電「1959」動保專線或本處24小時救援電話02-29596353通報，以便能即時處理，減少動物的痛苦與傷害。