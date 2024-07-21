凱米颱風估週三觸陸！各縣市「風雨程度」曝光 北北基桃強風大雨
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）生成後不斷增強，雲系經過一天的整合更加扎實，預估明（22）日轉為中颱持續向台灣靠近，「台灣颱風論壇｜天氣特急」預估，凱米颱風暴風圈將於週三（7/24）中午觸碰台灣陸地，台北至苗栗、宜蘭花蓮、山區等，週三、週四（7/25）要嚴防強風豪雨，請民眾務必做好防颱準備。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米颱風持續發展，目前已經逐漸穿上衣服，結構更加完整，也因為這個調整，過去半天颱風中心定位往西調整不少，使後續路徑均往西修正、更靠近台灣一些，未來48小時一舉一動都是關鍵。預估凱米將沿著太平洋高壓邊緣偏北進行，週三碰到高氣壓邊緣之後轉向西北，週四通過北台灣近海，「太平洋高氣壓勢力強弱很關鍵，高壓越強往西折的幅度越明顯、越靠近台灣陸地。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，凱米颱風路徑的海溫高、海水熱焓量充足，強度至少可達中度颱風上限，甚至挑戰強烈颱風，暴風圈預估將於週三中午觸碰北部、南投及東部陸地，週三夜晚至週四白天籠罩，最快深夜脫離。如果颱風路徑更偏西、更靠近台灣，暴風圈將提早抵達、籠罩範圍將擴大至中部。
針對凱米颱風可能對台灣造成的風險，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也將各縣市劃分為3個等級。
⚠️高風險（強風大雨）：台北至苗栗、宜蘭、北花蓮、中彰海線、南投山區、蘭嶼、綠島、馬祖。
⚠️中風險（暴風圈邊緣）：台中至北台南、南花蓮、北台東。
⚠️低風險（陣風、陣雨）：南台南、高屏、南台東。
🟡 登陸台灣機率
📍近海通過：機率中高
📍沿海擦過：機率中等
📍登陸北部：機率中低
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週五凌晨，受颱風環流影響，全台灣容易下雨，尤其週三夜晚至週四白天是風雨最明顯時刻； 週五至週六（6/26、6/27）颱風北上後，會短暫帶動西南風增強，但還不到西南氣流程度，中南部仍會持續下雨，天氣相當不穩定，其它地區則以午後雷陣雨為主。
提醒民眾，週三、週四是颱風最靠近台灣、風雨感受最明顯時刻，若安排室外活動務必多關注最新颱風動態，尤其登山、海邊活動更要提高警覺。