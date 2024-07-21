「密陽44人性侵案」受害者痛哭：忘了夢想！控沒同意翻拍《信號》

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「密陽44人輪姦案」發生於2004年，當時一群密陽男高中生利用交友軟體認識1名住在蔚山的14歲國中少女，他們將這名少女誘騙到密陽見面，並對其輪姦，甚至拍下不雅影片，以此脅迫受害者，期間長達整整1年，最後連該少女的妹妹都遭殃。該案件被爆出時震驚全社會，由於44位高中生幾乎未成年，最重的判決也只是被送往少年輔育院而已。
受害姊妹現身節目採訪 還原痛苦經歷頻掉淚
如今受害姐妹在20年後，接受《我想知道真相》節目採訪，少女回想起惡夢的開端，坦言自己不僅被誘騙，還遭威脅：「他們說『單純去睡覺』，所以我以為他們是好人，卻一直強迫帶著我觀光，在妹妹被帶走之後，就對我做出那樣的事了。」而在事件發生後，這群男學生食髓知味，不停打電話威脅她再度前往密陽，否則就直接找上家門，「我怕爸爸會知道，所以就赴約了，然後下一次因為被拍了，我怕影片被傳出去，又赴約了。」說著說著又掉下眼淚。
曾遭密陽警方辱罵 至今都仍在精神科治療
姊妹倆也坦言，當年她們還面對警方的辱罵：「妳們為何來玷污密陽的水。」並控訴愛喝酒的生父在當時收下的4500萬韓元的和解金掩蓋此事，兩人也透露自己連高中都沒畢業，至今都還在精神健康院所治療，如今受害者的時間永遠停留在2004年，但加害者在過去這20年間依舊好好生活。
壓抑20年後現身面對 加害者卻從未受罰
至於姊妹倆為何在20年後選擇現身？妹妹表示：「感覺不會輕易地結束，我們的故事一直被討論，想試著面對一次看看。」令人痛心的是，姐妹倆一直認為44位加害者中會有人受罰，沒想到事與願違：「那時候我們年紀都小，還以為只要有我們的證言，全部加害者都會受到應有的懲罰。」最後關於夢想，姐姐坦言：「我的夢想是什麼，我不記得了，媽媽跟弟弟還有因為我而感到很辛苦的妹妹，希望他們幸福，這應該就是我的夢想。」
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