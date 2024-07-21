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中華白80：75戰勝日本！林彥廷、游艾喆緬懷林正明教練：他零負評

▲游艾喆和林彥廷接受訪問時表示，對於得知林正明教練過世的消息感到相當難過，希望給予老師的家人空間，即將旅日的游艾喆也說對方是自己想要成為職業球員身分的第一步。（圖／中華籃協提供）
▲游艾喆和林彥廷接受訪問時表示，對於得知林正明教練過世的消息感到相當難過，希望給予老師的家人空間，即將旅日的游艾喆也說對方是自己想要成為職業球員身分的第一步。（圖／中華籃協提供）

記者黃建霖/新北報導

2024年威廉瓊斯盃最後一日的賽事，在莫巴耶攻下29分10籃板的帶領下，中華白以80：75擊敗日本隊，拿下賽會第4勝。賽後游艾喆和林彥廷接受訪問時也表示對於得知林正明教練過世的消息感到相當難過，希望給予老師的家人空間，即將旅日的游艾喆也說對方當年選自己進入能仁家商，是他成為職業球員身分的第一步。

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中華白銜哀出擊　擊敗日本拿下第5名

今天稍早傳出林正明教練過世的消息，中華藍、白兩隊中有不少球員是他的子弟兵，台灣球員銜哀出擊，白隊在隊上日本隊的比賽發揮出色，次節就領先到達雙位數，半場以46：36領先，藍少甫拿下10分，關達祐則得到9分。

不過易籃再戰後，日本隊追趕上來，而中華隊除了莫巴耶以外的球員熄火，讓球隊在三節打完只剩下4分領先。末節兩隊開始拉鋸，比賽進行到最後1分43秒，日本隊渡邉伶音獲得罰球機會，但兩罰盡墨。

之後莫巴耶和佐藤良成各進一球，雙方仍維持一個球權的差距，之後暫停回來後，莫巴耶在多人包夾下再次於籃下打進，讓中華隊取得5分領先，帶領球隊拿下重要一勝，鎖定第5名的名次。

林彥廷談小羊哥：能仁球員對他零負評

賽後林彥廷和游艾喆表示林正明過世對他們心情影響很大，林彥廷說：「每個能仁遇到的球員都對小羊哥零負評，他是一個很重要的導師。」他也進一步表示，「他在學校是嚴厲的，但在拿捏教練和學生的身分方面做得非常好，在畢業後他就轉變成協助的角色，變成我們的良師益友。」

游艾喆則透露當初就是林正明親自來家鄉找他，「他是我打球路上很重要的貴人，我想要職業球員的第一步就是被小羊哥看中，感謝他把我帶到能仁。」

▲HBL決賽能仁家商vs.光復高中。能仁家商教頭「小羊哥」林正明。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.16）
▲能仁家商教頭「小羊哥」林正明今早出出逝世的消息，過去被他帶過的球員都相當感傷。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.16）

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