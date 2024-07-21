中華白80：75戰勝日本！林彥廷、游艾喆緬懷林正明教練：他零負評

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今天稍早傳出林正明教練過世的消息，中華藍、白兩隊中有不少球員是他的子弟兵，台灣球員銜哀出擊，白隊在隊上日本隊的比賽發揮出色，次節就領先到達雙位數，半場以46：36領先，藍少甫拿下10分，關達祐則得到9分。
不過易籃再戰後，日本隊追趕上來，而中華隊除了莫巴耶以外的球員熄火，讓球隊在三節打完只剩下4分領先。末節兩隊開始拉鋸，比賽進行到最後1分43秒，日本隊渡邉伶音獲得罰球機會，但兩罰盡墨。
之後莫巴耶和佐藤良成各進一球，雙方仍維持一個球權的差距，之後暫停回來後，莫巴耶在多人包夾下再次於籃下打進，讓中華隊取得5分領先，帶領球隊拿下重要一勝，鎖定第5名的名次。
林彥廷談小羊哥：能仁球員對他零負評
賽後林彥廷和游艾喆表示林正明過世對他們心情影響很大，林彥廷說：「每個能仁遇到的球員都對小羊哥零負評，他是一個很重要的導師。」他也進一步表示，「他在學校是嚴厲的，但在拿捏教練和學生的身分方面做得非常好，在畢業後他就轉變成協助的角色，變成我們的良師益友。」
游艾喆則透露當初就是林正明親自來家鄉找他，「他是我打球路上很重要的貴人，我想要職業球員的第一步就是被小羊哥看中，感謝他把我帶到能仁。」