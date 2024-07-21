高雄捷運不當高溫地獄了！月台冷氣「整天開啟」　電費估增6200萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
「竟然有冷氣了！」近期有PTT鄉民回到高雄，表示過去已經習慣了高雄捷運只在尖峰時段開冷氣，早已做好爆汗的心理準備。沒想到從苓雅運動園區進站時，竟然感受到涼爽的冷氣迎面而來，搭到衛武營站出站也同樣涼爽，就連以前美麗島站轉車到大寮的月台也不再炎熱，美麗島站知名的光之穹頂也是涼涼的，這改變讓他驚喜不已，「怎麼突然冷氣都開起來了？」
不少高雄市民也紛紛表示，「上個月底就開了，平日6到22點，月台都有開冷氣」、「高雄捷運經過立委協調，目前基本上都有開啟空調」。
高雄捷運冷氣全天啟動！預估電費支出增加8位數
高雄捷運是全台唯一的民營捷運公司，過去為了配合節能政策，小站只在尖峰時段上午6時30分至8時30分、下午16時30分至18時30分開啟冷氣，而美麗島站、高雄車站以及左營站等主要車站才是全日開啟冷氣。
這項政策導致民眾在小站等車時經常汗流浹背，抱怨捷運站成了「高溫地獄」，認為室內甚至比室外還要悶熱。對此，高捷公司表示，從今年6月30日起，地下車站不分大小站，月台層全日開冷氣，溫度設定在26度。高捷公司預估，這項改變將在2024下半年增加4000萬元電費，若政策持續，整年下來增加的電費金額將達6200萬元。