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高雄捷運不當高溫地獄了！月台冷氣「整天開啟」　電費估增6200萬

▲高雄捷運過去在夏天時，部分小站月台的冷氣只在尖峰時段開啟。（示意圖／高雄捷運）
▲高雄捷運過去在夏天時，部分小站月台的冷氣只在尖峰時段開啟。（示意圖／高雄捷運）

記者潘毅／綜合報導

近期台灣一直是高溫炎熱氣候，對通勤族來說是極大考驗，必須頂著烈日移動。過去高雄捷運每到夏天，小站冷氣只在尖峰時段開啟，乘客待在月台上依然悶熱難耐，因此被民眾戲稱為「高溫地獄」。但近期這個現象得到了緩解，從6月30日起，高雄捷運在大小車站月台全日開放冷氣，預計全年電費支出將增加6200萬元。

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高捷甩「高溫地獄」之名！民眾搭車超有感：變涼了

「竟然有冷氣了！」近期有PTT鄉民回到高雄，表示過去已經習慣了高雄捷運只在尖峰時段開冷氣，早已做好爆汗的心理準備。沒想到從苓雅運動園區進站時，竟然感受到涼爽的冷氣迎面而來，搭到衛武營站出站也同樣涼爽，就連以前美麗島站轉車到大寮的月台也不再炎熱，美麗島站知名的光之穹頂也是涼涼的，這改變讓他驚喜不已，「怎麼突然冷氣都開起來了？」

不少高雄市民也紛紛表示，「上個月底就開了，平日6到22點，月台都有開冷氣」、「高雄捷運經過立委協調，目前基本上都有開啟空調」。

▲高捷公司表示，從今年6月30日起，地下車站不分大小站，月台層全日開冷氣。（圖／高捷公司提供）
▲高捷公司表示，從今年6月30日起，地下車站不分大小站，月台層全日開冷氣。（圖／高捷公司提供）
高雄捷運冷氣全天啟動！預估電費支出增加8位數

高雄捷運是全台唯一的民營捷運公司，過去為了配合節能政策，小站只在尖峰時段上午6時30分至8時30分、下午16時30分至18時30分開啟冷氣，而美麗島站、高雄車站以及左營站等主要車站才是全日開啟冷氣。

這項政策導致民眾在小站等車時經常汗流浹背，抱怨捷運站成了「高溫地獄」，認為室內甚至比室外還要悶熱。對此，高捷公司表示，從今年6月30日起地下車站不分大小站，月台層全日開冷氣溫度設定在26度。高捷公司預估，這項改變將在2024下半年增加4000萬元電費，若政策持續，整年下來增加的電費金額將達6200萬元。

▲捷運美麗島站知名公共藝術「光之穹頂」，曾多次入選世界最美麗車站之一的殊榮。（圖／高市府捷運局提供）
▲有民眾發現高雄捷運車站內近期變涼了，圖為美麗島站知名的光之穹頂。（示意圖／高市府捷運局）

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