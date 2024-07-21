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超商店員不忍了！客人嘴說謝謝「行為卻是奧客」　11種遭遇全說了

▲台灣超商的密集程度在世界名列前茅，24小時營業加上多樣的服務，也讓店員的工作量日益繁重。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣超商的密集程度在世界名列前茅，24小時營業加上多樣的服務，也讓店員的工作量日益繁重。（圖/記者張嘉哲攝）

記者潘毅／綜合報導

台灣超商的密集程度在世界名列前茅，24小時營業加上多樣的服務，也讓店員的工作量日益繁重。從泡咖啡到擠冰淇淋，店員幾乎樣樣精通，還要應付各式各樣的顧客。近期有超商店員忍不住，列出11種「奧客行為」，並感嘆大部分的奧客「不覺得自己是奧客」，只認為有說謝謝就夠了，殊不知已經造成他人的麻煩。

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不知不覺成為奧客！超商店員盤點11種行為

一位超商店員在臉書「靠北7-11」發文訴苦：「好像大部分奧客，不覺得自己是奧客，覺得有說謝謝、有禮貌就夠了。建議自認不是奧客之前，請先回想一下有沒有做過以下這些事。」

▲原PO抱怨，結帳時遇到年長者插隊。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣超商店員從泡咖啡到擠冰淇淋都要會，還要應付各式各樣的顧客。（示意圖／取自unsplash）
11大奧客行為一次看

1.拿微波食品到櫃檯叫店員先微波，結果跑去繼續挑東西，並在微波到一半時，才說要換成別的口味。
2.不用籃子拿東西，全堆在櫃檯說「等我一下」。
3.帶寵物進店不牽繩，放任寵物亂跑、隨地大小便。
4.讓小孩在店裡玩鬼抓人、躲貓貓，或是鑽進冰櫃差點掉進去。
5.買超過2件東西時，叫店員分開結帳，要好幾張發票。
6.自備大容量容器，買了一堆米酒，叫店員倒進去後，當場要求退空瓶，導致後面隊伍大排長龍。
7.進店只說要買咖啡，不說明要美式還是拿鐵、大杯中杯、冰的熱的，必須要店員一個一個問，才會說自己要什麼。
8.用吸管喝咖啡時，在店員面前把垃圾丟在櫃檯走人，或直接在櫃檯拆泡麵。
9.放任自己的小孩在店裡亂跑，結帳時當著櫃檯跳科目三。
10.領到詐騙包裹罵店員，要求退錢不然就報警，結果實際打開內容物沒錯，原因只是「覺得東西太小是詐騙」，沒有道歉就走。
11.買了微波食品結完帳，就直接站在櫃檯前等微波好，不讓位給後面的客人結帳。

▲結帳示意圖、櫃台。（示意圖／翻攝photoAC）
▲不少店員在結帳時，都曾目睹過許多奧客行徑，許多更是嘴上說著謝謝，實際卻已經造成他人麻煩。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文曝光立即引爆一票超商店員的共鳴，「真的都遇過，一堆要分開結帳拿一堆發票的」、「便當永遠挑冰箱最裡面的，還把已經排好效期的便當弄亂，導致沒有先進先出」、「我遇過巔峰時間買了8顆茶葉蛋分開結，報會員印發票」、「半夜拿千鈔過來買幾十塊錢的東西也很煩」。

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