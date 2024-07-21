超商店員不忍了！客人嘴說謝謝「行為卻是奧客」　11種遭遇全說了

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一位超商店員在臉書「靠北7-11」發文訴苦：「好像大部分奧客，不覺得自己是奧客，覺得有說謝謝、有禮貌就夠了。建議自認不是奧客之前，請先回想一下有沒有做過以下這些事。」
11大奧客行為一次看
1.拿微波食品到櫃檯叫店員先微波，結果跑去繼續挑東西，並在微波到一半時，才說要換成別的口味。
2.不用籃子拿東西，全堆在櫃檯說「等我一下」。
3.帶寵物進店不牽繩，放任寵物亂跑、隨地大小便。
4.讓小孩在店裡玩鬼抓人、躲貓貓，或是鑽進冰櫃差點掉進去。
5.買超過2件東西時，叫店員分開結帳，要好幾張發票。
6.自備大容量容器，買了一堆米酒，叫店員倒進去後，當場要求退空瓶，導致後面隊伍大排長龍。
7.進店只說要買咖啡，不說明要美式還是拿鐵、大杯中杯、冰的熱的，必須要店員一個一個問，才會說自己要什麼。
8.用吸管喝咖啡時，在店員面前把垃圾丟在櫃檯走人，或直接在櫃檯拆泡麵。
9.放任自己的小孩在店裡亂跑，結帳時當著櫃檯跳科目三。
10.領到詐騙包裹罵店員，要求退錢不然就報警，結果實際打開內容物沒錯，原因只是「覺得東西太小是詐騙」，沒有道歉就走。
11.買了微波食品結完帳，就直接站在櫃檯前等微波好，不讓位給後面的客人結帳。
貼文曝光立即引爆一票超商店員的共鳴，「真的都遇過，一堆要分開結帳拿一堆發票的」、「便當永遠挑冰箱最裡面的，還把已經排好效期的便當弄亂，導致沒有先進先出」、「我遇過巔峰時間買了8顆茶葉蛋分開結，報會員印發票」、「半夜拿千鈔過來買幾十塊錢的東西也很煩」。