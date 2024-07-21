黑狗遭虐「膠帶封嘴」潰爛見骨！依然相信救援者 動保處急緝凶
新北市樹林區柑園路一隻無辜黑狗，日前遭不明人士以膠帶纏繞嘴巴，導致吻部上下見骨，動保處接獲通報後，立即派員救援並將黑狗帶回毛寶貝醫療中心醫療，經獸醫師細心醫療及配合高壓氧治療，見骨的傷口已長出新肉完成治療，現開放認養。此外，動保處為找出兇嫌動員大量人力調閱救援地附近監視器及訪問居民，民眾如對案情了解請致電1959協助破案。
記者孫唯容/綜合報導
動保處表示，小黑犬被救援成功時，當下嘴巴纏繞膠帶，但不忘對救援牠的動保員蘇裕隆搖尾示好。送到毛寶貝醫療中心時，已多日未進食，傷口寬度過大以致於無法直接縫合，獸醫師先以輸液及注射消炎藥劑，並配合後續高壓氧療程，提升體內組織含氧量，消除水腫等組織腫脹之症狀，迅速讓小黑犬在5天之內傷口結痂，現開放認養中。
動保處獸醫師李建沛表示，通常犬隻在受虐後多半對人類會產生不信任感，但小黑犬沒有因為這次的膠帶受虐經驗就對民眾產生排斥感及不信任，相反的牠在傷口恢復期間認真的去記下每位動保處同仁的長相，努力的在毛寶貝醫療中心康復。繼前任毛寶貝醫療中心守護犬小黃找到溫暖的家後，由衷期待小黑犬的有緣人快快到來。
新北市政府動保處呼籲廣大民眾，勿因犬隻吠叫吵鬧情形下用膠帶綑綁，將會違反動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違反者依動保法第25條第1款將處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。
另外民眾若有發現動物受虐情形，可致電「1959」動保專線或本處24小時救援電話02-29596353通報，以即時處理減少動物傷害，並呼籲市民朋友攜手共創動物宜居環境，提高社會保護動物意識，健全動物福祉，打造新北為友善動物城市。