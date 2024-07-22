中部7縣市今萬安演習！「管制時間、要做什麼、公車行駛」懶人包

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🟡2024中部萬安演習管制時間
◼️7月22日（周一）13:30-14:00
中部地區：苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣
🟡萬安演習要做什麼、要關燈嗎？
萬安演習3大重點：關好、躲好、停好。
1、住家及商家要關好門窗、關閉水電瓦斯、關燈。
2、路上行人依警察及民防人員引導，至就近的防空避難處所躲好。
3、行駛中的車輛要靠邊停好於安全處。
🟡中部萬安演習，高鐵、台鐵火車會開嗎？
台中市政府交通局表示，演習警報發放後，高鐵、台鐵各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應依執勤人員引導，實施疏散避難。
🟡中部萬安演習，公車會停嗎？
台中市交通局長葉昭甫表示，行駛於平面道路及專用道的台中市公車會，在演習期間會暫時停靠路邊、專用道或專用道站台，若行駛在國道或高架道路上的公車則可繼續行駛，但下匝道後需馬上停車接受管制，緊閉車窗及車門，乘客留至原車勿下車。
今年大里區、霧峰區在演習時，實施「車停，人就近疏散」的避難作為，若是民眾搭乘公車行經大里區及霧峰區，需配合現場警察及民防人員指示下車疏散避難。
🟡萬安演習高速公路可以開嗎？
演習期間高速公路「只下不上」，若正開在高速公路上不受影響，可以繼續開車。但下交流道時，應聽從警察指引，將車靠停於路旁。
🟡萬安演習中捷會停駛嗎？
台中捷運公司表示，演習期間內捷運全線正常營運，但下車旅客暫時無法離開車站，需配合人員引導於站內疏散避難，直到警報解除。台中捷運沿線車站的附屬停車場，演習期間也將進行管制，車輛只進不出。
🟡萬安演習時正在餐廳吃飯怎麼辦？
顧客可以繼續用餐，但演習警報發布時，室內、室外營業活動暫停，並管制人員進出。小吃攤要立刻關閉電源、水、瓦斯，停止烹煮並進行避難疏散。
🟡萬安演習時還能叫外送嗎？
◾foodpanda在該區域演習期間，13:00至14:00暫停相關服務。
◾Uber Eats在該區域演習期間，13:15至13:45暫停配送服務。
🟡萬安演習警報聲
◾緊急警報音符：一長音15秒、兩短音5秒，反覆3遍、間隔5秒，共115秒。
◾解除警報音符：長音90秒
🟡中部萬安演習會發國家級警報嗎？
國防部今年首度將火箭納入國家級警報訊息，會透過空中威脅告警系統發送訊息，內容是「萬安演習防空警報，飛彈／火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。」收到時勿驚慌。
◾13:30發送警報至演習區域內手機
◾14:00發送演習結束訊息
🟡萬安演習罰則
演習期間若不配合管制及演練，會先以勸導方式，勸導後仍不配合者，得依據《民防法 》第25條第1項第2款規定，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。