今天快衝！7-11特大美式30元、全家拿鐵逼近半價　星冰樂買一送一

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7-ELEVEN門市今（22）日是最後一天大暑優惠，8款現煮飲品第2杯10元，若是再加上自備杯扣5元，等於特大杯美式最低30元、特大杯拿鐵最低35元，和同事合買一人一杯不怕喝不完又划算。
📍門市｜7月19日至7月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾西西里檸檬氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾西西里檸檬咖啡第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾特大杯香橙果纖冰茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
若是不愛喝咖啡，想來點甜頭幫周一打氣，門市另有CITY PEARL珍珠任選2杯99元活動，首推原價75元的特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾，換算下來單杯特價50元，約是6.6折。APP寄杯活動進入倒數兩天，周二前特大杯美式21杯、特大杯拿鐵16杯都是777元。
📍門市｜即日起至7月23日
CITY PEARL珍珠任選2杯99元（不含楊枝甘露冰沙），以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大杯珍珠奶茶，8.3折（原價60元、特價50元）
📍APP｜即日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，6.9折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，6.5折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶20杯777元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖系列任7杯400元，6.7折（原價85元、特價57元）
全家便利商店今（22）日是周一單品日，中杯單品拿鐵2杯99元且可APP寄杯，單杯平均50元、約是5.5折逼近半價。萊爾富寄杯活動也是最後兩天，大杯美式10杯299元、大杯拿鐵10杯399元。小北百貨、星巴克則有買一送一，其中星巴克今明兩天（7月22日、23日）14款飲品可選，芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂都能半價爽喝。
🟡全家便利商店．APP｜限7月22日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
🟡萊爾富．門市｜即日起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）
🟡小北百貨｜限7月22日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）