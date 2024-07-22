凱米颱風「10級暴風圈」掃大台北桃宜！2地首當其衝 風雨最劇烈
凱米颱風正在逐漸靠近台灣，天氣風險公司表示，凱米颱風接近台灣時至少是中颱等級，預計將有十級風暴風圈經過大台北、桃園、宜蘭等地區。而按照目前颱風預測路徑，北部、東部陸地在週三（24日）下午開始陸續進入暴風圈，週三下半天到週四上半天，颱風核心環流通過，以大台北、宜蘭地區首當其衝，風雨最為劇烈。
記者賴禹妡／綜合報導
天氣風險今（22）日在臉書粉專發文指出，凱米颱風目前還在菲律賓東方海面打轉，但結構出現明顯好轉現象，強度將逐漸有大幅度增強的機會，接近台灣時至少是中颱等級，暴風圈範圍也將擴大，颱風將在在週四將掠過台灣東北方近海，亦不排除直接登陸台灣的機會。
天氣風險透露，颱風路徑預估今、明兩天會先往偏北方向接近台灣以東，週三開始在台灣以東轉往西北到西北西方向接近台灣東北部近海，並且颱風中心將於週三晚間至週四上午近距離掠過東北角、北海岸近岸處，直到週四下午後才逐漸遠離往大陸浙江沿岸靠近。
天氣風險預計，凱米颱風接近台灣，將會有七級風暴風圈涵蓋嘉義以北、台東以北地區，十級風暴風圈也將經過大台北、桃園、宜蘭等地區。依照目前預測路徑，氣象署最快就會在週二上午發布海上颱風警報，週二晚間發布陸上颱風警報，週三下午颱風暴風圈開始陸續進入東部、東北部及北部陸地，晚間風雨將逐漸來到最強，直到週五颱風才會遠離，警報也將陸續解除。