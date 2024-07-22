首映逾20部作品！澳洲台灣影展巡迴6大城市 《老狐狸》成開幕片
第7屆澳洲台灣影展（The 7th Taiwan Film Festival in Australia）7月25日至9月14日巡迴澳洲雪梨、坎培拉、墨爾本在內等6大城市，展期將近2個月，堪稱歷年之最，除了首映超過20部作品，開幕片《老狐狸》的導演蕭雅全也有出席講座與簽名會。
記者林則澄／台北報導
文化部表示，今年澳洲台灣影展7月25日至9月14日巡迴澳洲雪梨、坎培拉、布里斯本、荷巴特、墨爾本，首度增加巡迴城市阿德雷德，展期將近2個月堪稱歷年之最，另於放映的50場電影當中，包括開幕片《老狐狸》、閉幕片《愛情城事》，以及《愛是一把槍》、《五月雪》、《青春18×2 通往有你的旅程》等國際合製作品，其中超過20部首映作品，也有邀請導演蕭雅全出席7月26日在雪梨紀伊國屋書店舉行的「銀幕魔幻：蕭雅全電影《老狐狸》的幕後寫實」講座與簽名會。
文化部說明，這屆影展之中的短片競賽入圍片單包括《轟隆轟隆轟隆》、《午後的迷茫》在內等9部劇情短片以及動畫短片，並且邀請黃詩柔、張不乙、吳佳蓉等歷屆短片競賽獲獎影人擔任評審，共同評選得獎者。
此外，這屆影展有別以往之處在於，首度舉辦台灣出版品改編短片提案競賽，提案團隊將有機會選擇吳明益《單車失竊記》、每日青菜《Day Off》、林斯諺《羽球場的亡靈》、李柏青《婚前一年》、邱常婷《新神》小說集的〈千萬傷疤〉等其中1部作品翻拍短片。
文化部提到，這屆影展首次企劃「原住民系列單元」，放映《男孩奇幻夜》、《揹獵物的女人》、《裹山》、《KIPUAPUTR》等4部作品，透過影像述說台灣原住民族的故事，更使台灣原住民文化躍升國際舞台。
駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉在澳洲台灣影展新聞發布會致詞表示，一年一度的澳洲台灣影展，不僅是澳洲規模最大的台灣影展，也是能讓澳洲居民們認識台灣文化底蘊的最佳櫥窗，並且感謝文化部台灣文化光點計畫、文化內容策進院、外交部等單位支持。