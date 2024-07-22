拜登退選！美元走貶 台股早盤跌180點、電力供應逆勢走高
美國總統拜登宣布退出2024總統大選，支持副總統賀錦麗代表民主黨參選，美元在亞洲盤初交易走貶，美股期貨指數從上周五的跌勢走升，日韓股市今（22）日早盤跌1%以上。而台北股市早盤跌180點，下殺來到22685點附近，跌幅0.6%。權值股台積電、鴻海與聯發科都跌1%多，盤面焦點為生技股與電力供應，包括雲豹能源、天方能源、綠電飆漲停。
記者許家禎／台北報導
網路安全公司CrowdStrike出包，使微軟全球大當機，美股四大指數上周五（19日）皆收跌。美股道瓊指數下跌377.49 點，或0.93%，收40,287.53點；那斯達克指數下跌144.28點，或0.81%，收17,726.94 點；S&P 500指數下跌39.59點，或0.71%，收5505點；費城半導體指數下跌169.26點，或3.11%，收5267.16點。
由於費半成分股多收黑，美國科技股拉回，像是輝達跌2.6%、美光跌2.7%、英特爾跌5%，台積電ADR也下跌3.55%。另外，美國總統拜登宣布退出2024總統大選，增添政治不確定性，今日美元在亞洲盤初交易走貶，美股期貨指數拉抬， 日韓股市今日開盤後跌1%。
台北股市無法置身事外，今日開低走低，早盤跌180點，下殺來到22685點附近，跌幅0.6%。權值王台積電早盤跌12元，來到958元，跌幅1%以上。鴻海跌1%、聯發科則跌1.5%，來到1240元附近。今日盤面焦點為電力供應，像是雲豹能源、天方能源、綠電飆漲停，森崴能源漲4%。另外，7月24日亞洲生技大展開跑，中天與合一也飆漲停。