凱米颱風最新各國路徑曝！週三、四達強度巔峰 吳德榮：不可小覷
凱米颱風即將襲台，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今（22）透露，凱米颱風將於週四（25日）進入台灣北部海面，屆時環流將掠過大半個台灣，尤其週三、週四最接近台灣，強度正值巔峰，強風豪雨的影響不可小覷。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據最新「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「巴比侖」與凱米颱風無「雙颱共舞」效應。凱米颱風目前在菲律賓東方海面，向西北轉北北西前進，今日將增強為「中颱」，暴風半徑220公里，且將持續增強、擴大。
吳德榮表示，凱米颱風將於週二、週三沿台灣東方海面北上，通過與那國島附近，再轉向西北，並於週四進入台灣北部海面。屆時環流將掠過大半個台灣，外圍環流亦將影響其餘地區，尤其週三、四在最接近台灣時，強度正值巔峰，強風豪雨侵襲各地，決不可小覷。
吳德榮透露，最新模式模擬顯示，23日凱米颱風逐漸接近，北、東部地區轉有局部短暫陣雨，中南部則有午後對流，仍有局部「大雷雨」發生機率。週三、週四受到颱風及外圍環流影響，天氣轉涼，各地需加強防颱，直到週五至週日颱風才漸行漸遠，氣溫雖回升，但大氣不穩定，仍有強對流發展，持續防範局部性劇烈降雨。