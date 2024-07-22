凱米颱風「巔峰強度」侵台！暴風圈侵襲機率再提高 10縣市破80%
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）持續增強長胖中，目前正位於菲律賓東方海面，中央氣象署預估今（22）日凱米就會成為「中度颱風」，並以巔峰強度侵襲台灣，七級風暴風半徑至少可以來到250公里，而據最新資料顯示，各縣市未來120小時颱風暴風侵襲機率中，已經有10縣市高於80%，北北基桃、宜蘭、新竹、連江更是破90％，颱風週三、週四最接近台灣，民眾務必提早防颱。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預測，凱米颱風「暴風圈侵襲機率」最高為基隆市98%，其次為台北市、宜蘭縣97%，新北市96%、桃園市95%、連江縣94%、新竹縣市92%、花蓮縣89%、苗栗縣87%、台中市76％、彰化縣70%、南投縣69％，基本上整個北台灣都將被暴風圈籠罩。
若看各國針對凱米颱風路徑的預測，未來幾個小時往北的趨勢都是一致，但西折靠近台灣時就有較大變化，目前仍有幾個模式預測會登陸北台灣，包括美國、英國等，其餘大多是貼近台灣近海，不過無論如何，北台灣都會是首當其衝的被影響區域，至於凱米颱風是否會成為「西北颱」，還需要持續觀察。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說明，凱米颱風發布海警的時間預估在明日凌晨，明日白天起台灣就會受凱米颱風外圍環流影響，北海岸至東北角、北北基及宜花東轉有局部短暫雨，午後台中以南有局部陣雨，週三至週五早上（7/24至7/26）受凱米颱風本身影響，各地有陣雨或雷雨。提醒民眾，凱米颱風將替台中以北帶來局部豪雨以上的降雨，中南部山區也會有局部較大雨勢。