電金全倒！權值股金融擴大跌幅2到4% 台股盤中又遭血洗逾600點
美國總統拜登宣布退出2024總統大選，引發政治不確定性，日韓股市今（22）日早盤也軟腳跌1%以上，台股早盤也重摔，9點半過後大跌600點，下殺來到22230點，跌幅2.7％以上。主要是權值股台積電、鴻海與聯發科跌幅頗重，跌1到3%多，金融股也跌近2%。盤面上能源股紅通通，雲豹能源與森崴能源飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股上週五全面走跌，其中費半跌幅達3%，美國科技股拉回，像是輝達跌2.6%、美光跌2.7%、英特爾跌5%，台積電ADR也下跌3.55%。另外，美國總統拜登宣布退出2024總統大選，增添政治不確定性，今日美元在亞洲盤初交易走貶，美股期貨指數拉抬，日韓股市今日開盤後跌1%。
台北股市無法置身事外，今日開低走低，一早以22818點開出，隨後一路直直落，9點半過後接近10點鐘大跌600多點，下殺來到22230點，跌幅2.7%以上。主要是權值股台積電、鴻海與聯發科跌幅擴大，台積電早盤跌22元，來到948元。鴻海跌4%多，來到195.5元。聯發科也跌3.5%，來到1215元。
至於金融股也軟腳，新光金、國泰金、富邦金、開發金、旺旺保、元大金跌幅2到4%。盤面上能源股逆勢上漲紅通通，雲豹能源與森崴能源飆漲停。生技展開跑，中天與合一也飆漲停，中裕、生華科、浩鼎漲1到2%。
摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，台股雖然短線回檔，但AI產業趨勢大方向沒變，且川普支持企業減稅與聯準會降息，因此投資人可以趁權值股急跌一大段時，趁勢逢低搶進，或是可留意一些中小型股，可以選擇處於產業位階低，但產業成長還在谷底的會比較安全。