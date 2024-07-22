籃籃又爆緋聞？BMW停電視台門口接送 駕駛座竟是「民視男星」
「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟）跨足綜藝圈多年，為史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊員，被視為業界的標竿。籃籃的感情世界備受關注，她與張立東緋聞傳了許久，始終稱是好朋友，不過周刊日前直擊一輛BMW接送她收工，而駕駛座正是演員洪毛，洪毛曾演過《市井豪門》、《黃金歲月》等多部民視戲劇，籃籃此行應是力挺洪毛的投資事業。
記者薛羽彤／綜合報導
據《CTWANT》報導，日前結束節目錄影工作的籃籃，走出電視台時，在工作人員護送下，上了一輛BMW副駕駛座，車子一路開到汽車改裝廠，駕駛座下車竟是演員洪毛，而後座則是馬國畢。3人一起合體拍影片，籃籃則在完成拍攝後，獨自開著停在車廠的愛車離開，看得出此行應是力挺洪毛的投資事業。
張立東與籃籃傳了多年，去年12月，籃籃登上張立東的YouTube頻道，再度澄清他們「只是好朋友」，但身邊的親友、綜藝前輩都認為兩人關係不尋常，讓她感到相當困擾；張立東也補充「乃哥（徐乃麟）是積極要幫我們證婚的人」，讓籃籃超無奈，急喊「乃哥就是來亂的，乃哥不要鬧。」
而張立東與籃籃日前主持外景節目《女孩好野》，記者會上又被談到兩人緋聞，主持群之一的沈玉琳拱說：「如果收視破1，立東就跟籃籃結婚，破2就生小孩！」沈玉琳更揚言如果2人結婚，要送上36萬大紅包，讓張立東和籃籃笑稱好心動。