宋新妮中國發展成「銷售女王」！靠直播月賺近2百萬 在上海買房
女星宋新妮曾活躍在各大節目上，直率敢言的她效果十足，當年和吳宗憲傳出緋聞，還有「憲嫂」的封號，直到她和王星雄結婚後，2015年淡出演藝圈，轉而移居到上海開始直播帶貨，其中膠原蛋白粉一個月能夠賣出2千盒，銷售額近42萬人民幣（約186萬新台幣），十分驚人，「銷售女王」的封號當之無愧。
記者吳昕蓓／綜合報導
宋新妮過去常上談話性節目《康熙來了》，因此在中國打開知名度，到對岸去創業發展後，她開始直播賣零食、民生用品等等，更創立了護膚品牌，生產膠原蛋白粉、燃脂丸、美白糖果等保健食品，價格大概落在100到200多人民幣（約452新台幣到903新台幣）不等，其中直播最高紀錄同時有4百萬人觀看。
平常觀看直播的人數也有4到6萬人，平均銷售量破百盒，營業額約1萬5千人民幣（6萬7千新台幣），每個月曾賺到近200萬新台幣，宋新妮和王星雄夫妻倆在鏡頭前一搭一唱，粉絲還會暱稱他們「姐姐」、「姐夫」，宋新妮也會邀請張克帆、周蕙等藝人朋友來幫忙站台，她也不時會在直播中提到近況，透露自己已經在上海買房，但受到疫情影響，已經3年沒有回到台灣。
宋新妮的日子似乎過得挺滋潤，身高170公分的她，現在68公斤，她仍然繼續在半夜11、12點直播時邊吃宵夜，儘管有網友狂酸她：「主播好胖喔」，宋新妮也淡定回應：「我以前很瘦的，但我喜歡現在胖胖的我。」絲毫不在意外界眼光。