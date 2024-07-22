宋柏緯偷吃被逮了！大元《第六感》抓他3異樣 翻眼皮解鎖Face ID
林艾璇（大元）在電影《愛的噩夢》飾演超強小三，坦言看到不少入戲的觀眾罵她！導演廖明毅近日再釋出8分鐘番外篇《第六感》，讓大元在正片裡未現身的男友（宋柏緯飾演）浮出水面；本片描述：林艾璇和宋柏緯之間的情侶關係變調，男友突然開始健身、換新內褲，不敢當面接電話！大元為了偷看宋柏緯的手機，趁他睡著後，翻開他的眼皮解鎖手機螢幕。
記者黃雅琪／綜合報導
大元對一場「床戲」印象深刻，她趁宋柏緯入睡時，偷偷用手翻開他的眼皮要解鎖手機螢幕：「因爲我從來沒這樣翻開人家的眼皮，一開始抓不到合適的力道和翻開的距離，導致我一直不小心笑場，重複拍了好幾次才成功。這是人生第一次做這件事。」宋柏緯笑說，鏡頭外有自行測試到底能不能這樣解鎖Face ID？結果成功。
兩人在映後活動再度碰頭，一起參與觀眾QA活動。面對很現實的相處問題，會不會看另一半的手機？宋柏緯說自己一定不會去看，大元則坦白：「我會看，但是我是交往前就會先講好。」
大元先前因小三角色被入戲網友罵，看到比較不理性的批評就會直接滑過去。如今有了讓角色心境更完整的番外篇，她說：「番外篇讓艾璇這個角色更有故事性和深度，也讓觀眾更了解，爲什麼艾璇在電影裡會做出一些在大眾眼裡不是很認同的行為。」希望觀眾看完番外篇，更可以同理林艾璇，也能體會在愛情裡其實沒有真的對錯。