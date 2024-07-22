凱米颱風路徑很像！台灣歷年4大「西北颱」釀300死　大台北變汪洋

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據中央氣象署官方定義，西北颱指颱風從台灣東方海面向西北方進行，「中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時」，台灣北部及西部多吹西北風，此時受地形影響，北部及中部地區的雨勢特別大，又因風向與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌，此種路徑的颱風災情最為嚴重，由於吹的是西北風故稱為「西北颱」。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說明，颱風是低壓中心，當他位於北部近海時會導致「海平面上升」，加上西北颱會導致北部山區、基隆河、淡水河上游山區出現異常的大量降雨，就容易導致大台北地區淹水，不過在2005年「員山子分洪道」啟用後，雨水可以從東北角排出，也讓西北颱對大台北的威脅降低不少。
🟡葛樂禮颱風（1963年）
葛樂禮是一顆強烈颱風，近中心最大風速曾達每秒68公尺，當年9月初形成後向西北西行進，並在9月11日下午通過台灣北部近海，轉向西北進行，在馬祖附近登陸，當時豪雨轟炸北台灣、石門水庫洩洪，大台北盆地積水非常嚴重，大同區更是淹水高度更是達1層樓，共計造成224人死亡、450人受傷及88人失蹤，上萬房屋全倒，財產損失高達台幣14億元以上。
🟡尼爾森颱風（1985年）
中度颱風尼爾森當年8月中旬生成後，從那霸島南方，向西北西進行，通過石垣島後抵達台灣北部近海，期間暴風圈涵蓋台中以北地區，最後經由馬祖南方進入中國，災害統計上，尼爾森曾在台北颳起14級陣風，共有4人死亡、 2人失蹤、24人受傷。
🟡溫妮颱風（1997年）
溫妮颱風8月10日形成後，大致以西北西方向前進，暴風圈在8月18日晨進入台灣東北部及北部陸地，中心也是貼近北部近海移動，颱風挾帶強風豪雨，北部及中部山區豪雨不斷，台北天母、內湖 、汐止地區嚴重積水及山崩，汐止林肯大郡房屋倒塌，有44人死亡、1 人失蹤、84人輕重傷，房屋全倒121間、半倒2間。
🟡艾利颱風（2004年）
8月20日生成後，向西北方向移動，到台灣東北方海面後緩慢偏西移動，通過台灣北部近海，進入台灣海峽後逐漸轉向西南西；北部、東北部、中南部有豪雨發生，引發嚴重土石流災情，以新竹縣五峰鄉桃山村最為嚴重；台北三重地區因捷運施工不當，導致淡水河洪水倒灌；石門水庫集水區因原水濁度太高，致使桃園地區大停水。共計有15人死亡、14人失蹤，農林漁牧損失約18億元。
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