柯文哲批狼師案道歉最簡單！蔣萬安今霸氣回：我都來承擔

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安說，他已經要求要至少包含以下3點，第一，市府要成立跨局處處理小組，未來只要發生幼兒性平事件，不管是包含保全證據、查扣監視畫面、調查資訊的流通，或者是避免當事人重複陳述，以及對於個管，還有諮商、諮詢相關的資源，都會進行跨局處的合作，並且即刻通報府級，進行行政督導，避免漏接任何幼兒性平事件來進行全面的聯防。
蔣萬安進一步說，第二，一定要包含未來一旦接獲幼兒性平事件的通報，即刻停職、停聘、停止契約，並且啟動行政調查。行政調查只要查證屬實，從重裁處，也就是包含終身不能任職、即刻撤銷幼兒園經營許可等相關的懲處在內。第三，市府會編列預算、增加人力。因應去年修法之後的調查新制，相關的調查人力、經費要全面的增加，來提升我們調查的效率。
媒體問柯文哲說道歉最簡單，但自己卻沒辦法做到？蔣萬安說，他已經說過，對於這件事情不管發生在過去、在現在，不管在法律或政策面，「我都來承擔，我們來檢視當時有做得不夠好，或可以做得更好的地方，我們都願意來即刻的提出精進方案。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110