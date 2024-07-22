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凱米颱風最快「明天發陸警」！豪雨要轟到週五　一圖秒懂降雨趨勢

▲凱米颱風將從明天開始帶來降雨到週末，目前持續向台灣逼近，不排除登陸可能。（圖／翻攝NCDR）
▲凱米颱風將從明天開始帶來降雨到週末，目前持續向台灣逼近，不排除登陸可能。（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名）明（23）日開始外圍環流就會影響台灣了！中氣象署預報員劉宇其指出，海上警報預估今（22）日深夜到明日清晨就會發布，陸上警報則有可能在明天下午針對部分縣市發布，颱風中心會在週三深夜至週四白天（7/24至7/25）最靠近台灣，目前仍不排除登陸可能，整個北台灣、山區都將有強風豪雨，南台灣到週五也因為風向因素，降雨持續至週末。

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劉宇其說明，凱米颱風目前大概在台灣東南方690公里的海面，強度持續增強、暴風圈也在擴大，明天開始受到太平洋高壓導引，凱米會轉向，由北北西轉西北朝台灣前進，凱米颱風預估路徑看起來相當接近「西北颱」模式（颱風中心通過基隆與彭佳嶼之間海面），但仍有不確定性，甚至也可能登陸，但無論如何，整個西半部和東北部風雨都會很大。

▲凱米颱風將替山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
劉宇其表示，明天北部、宜花就會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲、午後有短暫雷陣雨；週三、週四凱米颱風最接近台灣，風雨明顯增強，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有「大雨或局部豪雨」發生的機率。

中南部地區則要特別留意，雖然颱風影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時中旋轉的氣流將導入「西南風」，身為迎風面的中南部地區全天不定時有短暫陣雨或雷雨，甚至是較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。

▲氣象署提醒，凱米颱風不排除登陸可能，整個北台灣、山區都將有強風豪雨，南台灣到週五也因為風向因素，降雨持續至週末。。（圖／中央氣象署）
▲氣象署提醒，凱米颱風不排除登陸可能，整個北台灣、山區都將有強風豪雨，南台灣到週五也因為風向因素，降雨持續至週末。。（圖／中央氣象署）
劉宇其提及，凱米颱風越來越靠近台灣，今天下午就可能增強為中颱，海上警報預估今天深夜到明日清晨發布，隨著颱風轉向、受到高壓導引，移動速度也會變快，明天晚上就有機會針對部分縣市，如宜蘭、基隆等發布陸上警報。

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也說道，凱米颱風抵達台灣東部外海附近時，北方的高壓會逼著它「彎腰低頭」，一旦壓著往更南邊一點移動，中心不排除從宜蘭一帶登陸，當然也不能排除他成為西北颱，總歸來說，關鍵時間點是明天，「凱米的頭彎的有多低，情況應該就會大致底定了」，且凱米颱風本身強度不弱，最具威脅的環流集中在西南側，隨著颱風北上正好直指台灣陸地，因此威脅性大幅提升。

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