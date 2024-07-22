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Toyota不讓了！2024最新「汽車妥善率」榜單曝光　稱霸榜單前兩名

▲近期市調公司《J.D. Power》公布了2024美國新車可靠度（妥善率）調查，最終結果由豐田集團拔得頭籌。（示意圖／取自Pexels）
▲近期市調公司《J.D. Power》公布了2024美國新車可靠度（妥善率）調查，最終結果由豐田集團拔得頭籌。（示意圖／取自Pexels）

記者潘毅／綜合報導

對於多數通勤族來說，最看重車子的就是「妥善率」，不希望出門時愛車常出狀況。然而，針對妥善率的議題，許多駕駛的看法眾說紛紜。有人認為日系車就是妥善保證，也有人認為韓系車進步神速，還有人喜愛歐系車帶來的安全感。

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近期，市調公司《J.D. Power》公布了2024年美國新車可靠度（妥善率）調查，最終結果仍由豐田集團拔得頭籌，奪下榜單前兩名。

▲豐田集團旗下的豪華品牌Lexus，已經連續兩年在美國奪下最佳妥善率。（示意圖／取自Pexels）
▲豐田集團旗下的豪華品牌Lexus，已經連續兩年在美國奪下最佳妥善率。（示意圖／取自Pexels）
2024新汽車故障率調查結果公布！日系車仍是妥善率保證

市調公司《J.D. Power》已經針對汽車進行妥善率調查長達35年之久，近期更公布了2024年美國新車可靠度調查（The 2024 U.S. Vehicle Dependability Study）最新結果。本次調查收集30595名駕駛的問卷，且所有車輛的使用時間都超過3年，這也是車輛開始浮現各種小問題的時間點。調查根據汽車動力、資訊娛樂系統、駕駛輔助技術、控制和顯示功能、內裝外觀及駕駛體驗等條件，設計出184道題目進行評比。

最終調查結果顯示，榜單第一名由豐田集團的豪華品牌Lexus拿下，已經連續兩年蟬聯冠軍。根據調查結果推算，Lexus每百輛僅有135個故障情況（PP135），榜單第二名則是豐田集團的平價品牌Toyota，每百輛僅有147個故障情況（PP147）。Toyota更是從2023年的第七名直接竄升至第二名，再度超越韓系品牌KIA。

2024新汽車故障率調查！前10名榜單一次看（註：PP=每100輛車故障數）

  1. Lexus（PP135）
  2. Toyota（PP147）
  3. Buick（PP149）
  4. Chevrolet（PP174）
  5. MINI（PP174）
  6. Porsche（PP175）
  7. Mazda（PP185）
  8. KIA（PP187）
  9. BMW（PP190）
  10. Dodge（PP190）
  11. Jeep（PP190）
  12. Study Average（PP190）
不過，《J.D. Power》也補充，2024年調查的總體故障率為190PP，相較2023年的186PP有所增加，顯示近期市場上新車的可靠度略有下降。

▲2024年調查的總體故障率為190PP，第一、二名皆是豐田集團的品牌。（圖／取自《J.D. Power》）
▲2024年調查的總體故障率為190PP，第一、二名皆是豐田集團的品牌。（圖／取自《J.D. Power》）
此外，豐田集團的車款在本次調查中於不同級距共獲得了9個獎項，包括Lexus ES、Lexus IS、Lexus NX、Lexus RX、Toyota 4Runner、Toyota Camry、Toyota Corolla、Toyota Tacoma 和Toyota Tundra。豐田集團也成為自2017年以來獲得最多獎項的車廠。

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