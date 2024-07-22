Toyota不讓了！2024最新「汽車妥善率」榜單曝光　稱霸榜單前兩名

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024新汽車故障率調查結果公布！日系車仍是妥善率保證
市調公司《J.D. Power》已經針對汽車進行妥善率調查長達35年之久，近期更公布了2024年美國新車可靠度調查（The 2024 U.S. Vehicle Dependability Study）最新結果。本次調查收集30595名駕駛的問卷，且所有車輛的使用時間都超過3年，這也是車輛開始浮現各種小問題的時間點。調查根據汽車動力、資訊娛樂系統、駕駛輔助技術、控制和顯示功能、內裝外觀及駕駛體驗等條件，設計出184道題目進行評比。
最終調查結果顯示，榜單第一名由豐田集團的豪華品牌Lexus拿下，已經連續兩年蟬聯冠軍。根據調查結果推算，Lexus每百輛僅有135個故障情況（PP135），榜單第二名則是豐田集團的平價品牌Toyota，每百輛僅有147個故障情況（PP147）。Toyota更是從2023年的第七名直接竄升至第二名，再度超越韓系品牌KIA。
2024新汽車故障率調查！前10名榜單一次看（註：PP=每100輛車故障數）
- Lexus（PP135）
- Toyota（PP147）
- Buick（PP149）
- Chevrolet（PP174）
- MINI（PP174）
- Porsche（PP175）
- Mazda（PP185）
- KIA（PP187）
- BMW（PP190）
- Dodge（PP190）
- Jeep（PP190）
- Study Average（PP190）
此外，豐田集團的車款在本次調查中於不同級距共獲得了9個獎項，包括Lexus ES、Lexus IS、Lexus NX、Lexus RX、Toyota 4Runner、Toyota Camry、Toyota Corolla、Toyota Tacoma 和Toyota Tundra。豐田集團也成為自2017年以來獲得最多獎項的車廠。