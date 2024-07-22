地獄哏殯雪奇緣、殯與火之歌淘汰！北市二殯新名「懷愛館」
台北市立第一殯儀館於6月拆除，第二殯儀館去年透過網路徵求新名字，吸引逾3千人投稿，不少民眾提出諧音哏、地獄哏名稱，包括「燒肉放題」、「殯至如歸」、「殯雪奇緣」、「殯與火之歌」等。經由專家學者組成評選委員會，第二殯儀館的新名字最終選定為「台北市懷愛館」，並於22日舉辦揭牌儀式。
記者王德蓉／綜合報導
二殯2023年公開徵求新名稱，吸引逾3千人投稿，不過出現不少不雅文字或地獄哏，其中「殯雪奇緣」、「殯與火之歌」最備受討論。而台北市殯葬處22日上午舉辦第二殯儀館新名字揭牌儀式，經評選委員會共同決議，二殯新名稱為「台北市懷愛館」。
殯葬處副處長陳智豪表示，民眾的創意包括「宇宙終點站」、「殯雪奇緣」或「殯與火之歌」等，讓人會心一笑，不過評選作業小組希望挑選具有生命追思及紀念意義名稱，所以初審時會將諧音哏或容易引發不當聯想的投稿刪除。
陳智豪指出，經過精挑細選後，最後有17個名稱入選，例如泊雲館、慈愛天籟館、向旅、北岸行館、休祉福居等，最後評選委員認為，「懷愛館」能尊重、顧及不同宗教背景的民眾並引發共感，回到生命最初的起點「愛」，乘著思念，「懷」抱美好的點滴，將先人留下的典範傳承至下一代。