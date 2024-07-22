拜登退選台股又大逃殺！終場暴跌逾610點 電金臉綠到不行
美國總統拜登宣布退出2024總統大選，增添政治不確定性，不只日韓股市今日（22）下挫1%，台北股市也無法獨善其身、開低走低，早盤一度跌738點，下殺來到22130點，終場跌612點，收在22256點，跌幅2.6%，成交金額新台幣5500億元。權值王台積電終場跌31元，收在939元，跌幅3%以上。鴻海200元失守，聯發科1200元也沒了，收在1195元。
記者許家禎／台北報導
美國總統拜登宣布退出2024總統大選，支持副總統賀錦麗代表民主黨參選，增添政治不確定性。另外，網路安全公司CrowdStrike出包，使微軟全球大當機，美股四大指數上周五（19日）皆收跌。其中費城半導體指數下跌169.26點，或3.11%，收5267.16點。
台北股市受到利空襲擊，今日開低走低，早盤一度跌738點，下殺來到22130點，終場跌612點，收在22256點，跌幅2.6%，成交金額新台幣5500億元。權值王台積電終場跌31元，收在939元，跌幅3%以上。鴻海失守200元，盤中最低來到191元，終場跌11.5元，收在192.5元，跌幅5.6%。
聯發科跌幅也頗深，終場跌35元，收在1225元，跌幅2.7%。另外，南亞科、華碩、群創、友達、和碩、大立光、聯電、國巨、英業達、廣達跌幅2到4%不等。金融股也是重災區，國泰金、富邦金、新光金、開發金、元大金同樣跌2到4%。
今日食品工業逆勢成長，福懋油漲5%，味全與味王漲3%，統一、佳格、愛之味漲1%多。另外，盤面焦點還有雲豹能源飆漲停，相關的鋼聯漲3%、中聯資源漲1%、森崴能源漲0.8%。