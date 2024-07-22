拜登拋退選震撼彈！股匯雙殺　新台幣早盤重貶逾1角下探32.849元

拜登退選台股又大逃殺！終場暴跌逾610點　電金臉綠到不行

▲台北股市22日開低走低，早盤一度跌738點，下殺來到22130點，終場跌612點，收在22256點，跌幅2.6%，成交金額新台幣5500億元。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市22日開低走低，早盤一度跌738點，下殺來到22130點，終場跌612點，收在22256點，跌幅2.6%，成交金額新台幣5500億元。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國總統拜登宣布退出2024總統大選，增添政治不確定性，不只日韓股市今日（22）下挫1%，台北股市也無法獨善其身、開低走低，早盤一度跌738點，下殺來到22130點，終場跌612點，收在22256點，跌幅2.6%，成交金額新台幣5500億元。權值王台積電終場跌31元，收在939元，跌幅3%以上。鴻海200元失守，聯發科1200元也沒了，收在1195元。

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美國總統拜登宣布退出2024總統大選，支持副總統賀錦麗代表民主黨參選，增添政治不確定性。另外，網路安全公司CrowdStrike出包，使微軟全球大當機，美股四大指數上周五（19日）皆收跌。其中費城半導體指數下跌169.26點，或3.11%，收5267.16點。

台北股市受到利空襲擊，今日開低走低，早盤一度跌738點，下殺來到22130點，終場跌612點，收在22256點，跌幅2.6%，成交金額新台幣5500億元。權值王台積電終場跌31元，收在939元，跌幅3%以上。鴻海失守200元，盤中最低來到191元，終場跌11.5元，收在192.5元，跌幅5.6%。

聯發科跌幅也頗深，終場跌35元，收在1225元，跌幅2.7%。另外，南亞科、華碩、群創、友達、和碩、大立光、聯電、國巨、英業達、廣達跌幅2到4%不等。金融股也是重災區，國泰金、富邦金、新光金、開發金、元大金同樣跌2到4%。

今日食品工業逆勢成長，福懋油漲5%，味全與味王漲3%，統一、佳格、愛之味漲1%多。另外，盤面焦點還有雲豹能源飆漲停，相關的鋼聯漲3%、中聯資源漲1%、森崴能源漲0.8%。

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