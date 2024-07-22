不關心拜登退不退選！誓言達成軍事目標 克宮：攻打烏克蘭更重要
美國總統拜登（Joe Biden）放棄連任競選，不少國家的領導人紛紛表達慰問，並肯定他對美國的貢獻。不過因為入侵烏克蘭，而與西方陣營普遍交惡的俄羅斯則冷回：「對俄國來說，最重要的是實現在烏克蘭戰爭的目標，而不是美國政治，未來幾個月可能會發生很大變化。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，由於黨內逼宮聲浪越來越大，最終拜登放棄競選，轉為支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）為民主黨候選人，盼她能在11月的選舉中，與共和黨人的川普（Donald Trump）一較高下。不過，對於美國政壇的變化，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，距離美國選舉還有大約4個月，很多事情都還有可能發生變化。
培斯科夫聲稱，俄羅斯需要保持耐心，仔細監測所發生的情況，但其首要任務，仍是針對烏克蘭的特別軍事行動，而不是美國大選的結果。
俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今年稍早曾說，他更希望拜登贏得美國總統大選，因為對莫斯科而言，這樣老派的政治家，舉止言行其實更容易被預測。對此，培斯科夫也強調確實如此，但距離選舉還有一段很長的時期，未知數仍然很多。
蒲亭的親密盟友、鷹派的俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），也在Telegram上發文，祝拜登身體健康，並補充說：「特別軍事行動的目標將會實現。」